Travis Kelce è il protagonista della commedia d’azione della Lionsgate “Loose Cannons”.

Il recente campione del Super Bowl Travis Kelce sarà il protagonista Difensore scioltouna commedia d’azione in sviluppo presso la Lionsgate, hanno confermato fonti a Deadline.

Lionsgate ha rifiutato di commentare.

I dettagli riguardanti la trama del film non sono noti e si prevede che ci vorrà del tempo prima delle riprese poiché la nuova stagione della NFL è a poche settimane di distanza. Sceneggiatura scritta da Timothy Downing (pixel). IL John Wick Il creatore del franchise Chad Stahelski produrrà la serie per 87Eleven Entertainment, insieme a Jason Spitz e Alex Young.

Conosciuto per la sua relazione con la pop star Taylor Swift e per il suo lavoro come centrocampista dei Kansas City Chiefs, Kelce era Difensore sciolto Girerà il suo primo lungometraggio. Agli inizi della sua carriera a Hollywood si era finora dedicato solo alla recitazione Stranezzail nuovo dramma horror di Ryan Murphy, che sarà presentato in anteprima su FX il 25 settembre. La serie ruota attorno a una serie di crimini atroci che hanno disturbato una piccola comunità e si concentra sulla detective Lois Tryon (nipote Nash Bates), che ritiene che questi crimini siano stranamente personali, come se qualcuno – o qualcosa – la stesse prendendo in giro. Nel cast figurano anche Lesley Manville e Courtney B. Vance; Il ruolo di Kelsey è stato tenuto segreto fino ad ora.

Ospite di Prime Video Sei più intelligente delle celebrità?Kells è stato recentemente anche produttore esecutivo della commedia nera La mia defunta amica Zoepresentato in anteprima al SXSW e sarà distribuito da Briarcliff Entertainment il 1 novembre.

In precedenza, ha scritto Dowling pixelCon Adam Sandler e Kevin James, oltre a film come Questo significa guerra, Cavaliere e giorno, un esempio E Vai avanti e basta.

La produzione più recente guidata da donne John Wick spin off ballerinaCon Ana de Armas, che uscirà nei cinema il 6 giugno 2025, i prossimi film di 87Eleven includono anche Stahelski Highlander Il film e la serie recentemente annunciati John Wick: Sotto il tavolo altotra molti altri progetti.

