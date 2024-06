Perché la NSA ha ragione nel riavviare lo smartphone settimanalmente

Che presa in giro L’Agenzia per la sicurezza nazionale Si suggerisce agli utenti di smartphone di spegnere di tanto in tanto i propri telefoni. Ma la NSA ha ragione: è necessario riavviare regolarmente il telefono per liberarlo dai demoni. Alcuni telefoni ti consentono anche di pianificare un riavvio, quindi non devi pensarci.

Forbes ha rivelato a Documento pericolosamente datato della NSA Delineare le migliori pratiche per proteggere il telefono dai malintenzionati nello spazio digitale. I telefoni nella foto sono un iPhone del 2010 con il pulsante Home originale e uno smartphone Samsung Galaxy.

Sono inclusi più di una dozzina di suggerimenti, che vanno da “Considerare l’utilizzo della biometria” a “Utilizzare solo cavi di ricarica originali”. qualunque cosa Di base Cose che ho già visto prima, ma il consiglio che ha attirato le orecchie di tutti è il suggerimento della NSA di spegnere e riaccendere il dispositivo settimanalmente. Non è a prova di errore, ma può aiutare a ridurre gli exploit zero-click e il malware di phishing.

Per quelli di voi che lo sentono solo per la prima volta, potete stare tranquilli sapendo che è vero Formazione congiunta Tra gli utenti di smartphone.

È un modo semplice per forzare un aggiornamento software ritardato o eliminare eventuali app in background e perdite di memoria che potrebbero contribuire a un telefono in metallo estremamente caldo. Riavvio spesso perché ho problemi con il segnale cellulare nella mia zona: un riavvio rapido di solito risolve il problema, anche se il mio cuore batte forte mentre aspetto che ritornino le barre del servizio cellulare.

Un gran numero di produttori lo hanno già fatto Costruito dentro La funzione di riavviare periodicamente il telefono. Ciò include i dispositivi Galaxy di Samsung e gli ultimi dispositivi OnePlus. Google Pixel non ha un avvio programmato, ma esiste un’opzione a cui puoi passare per riavviare automaticamente il dispositivo una volta ricevuto un aggiornamento software over-the-air (OTA). Gli utenti iOS possono Formulazione dell’automazione Questo riavvierà il tuo iPhone ogni pochi giorni.