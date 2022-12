Perdita di due satelliti di imaging della Terra Pléiades Neo a causa del fallimento del razzo europeo Vega C – Spaceflight Now

Gli ultimi due veicoli spaziali della nuova flotta di osservazione della Terra Pleiades Neo composta da quattro satelliti Airbus e del costo di 600 milioni di euro ciascuno si sono schiantati nell’Oceano Atlantico poco dopo il lancio dalla Guyana francese martedì notte, vittima del fallimento di un razzo Vega C europeo.

L’operatore di lancio di Vega C, Arianespace, ha confermato che la missione non è riuscita a mettere in orbita i due satelliti di imaging ottico Pléiades Neo. L’obiettivo iniziale dell’indagine sul guasto era il secondo stadio del razzo Vega C.

Il razzo da 114 piedi (34,8 metri) è decollato dal Guyana Space Center alle 20:47:31 EDT di martedì (0147:31 GMT di mercoledì) con i satelliti Pléiades Neo 5 e 6 per l’imaging della Terra per Airbus Defence e Void. L’obiettivo era un’orbita polare sincrona con il sole.

Il potente booster del primo stadio P120C a combustibile solido di Vega C ha bruciato in circa due minuti e mezzo, producendo una spinta di un milione di libbre per accelerare il razzo nell’atmosfera superiore. Dirigendosi a nord dalla costa del Sud America, il razzo ha scaricato l’involucro del motore del primo stadio esaurito e ha lanciato il motore del secondo stadio Zefiro 40 per continuare a salire nello spazio.

Ma Arianespace ha dichiarato in un comunicato stampa che il razzo ha riscontrato un problema a circa 2 minuti e 27 secondi dal decollo, vicino all’avvio del motore Zefiro 40.

“Dopo il decollo e l’accensione nominale del P120C, che è il primo stadio di Vega, è stata osservata una caduta di pressione su Zefiro 40, che è il secondo stadio di Vega”, ha affermato Stefan Israel, CEO di Arianespace. “E dopo questa bassa pressione, abbiamo notato una deviazione nella traiettoria e un’anomalia molto forte. Sfortunatamente, possiamo dire che la missione è andata persa.

La telemetria del missile ha mostrato che il veicolo perdeva velocità a circa tre minuti e mezzo di volo, quando lo Zefiro 40 VegaC avrebbe dovuto spingerlo a velocità più elevate. Il missile sembrava raggiungere un’altezza massima di circa 360.000 piedi, o 110 chilometri. I dati di tracciamento hanno indicato che il razzo è rientrato nell’atmosfera sopra l’Oceano Atlantico, con la misurazione finale che mostra Vega C a circa 570 miglia (917 chilometri) a nord dello spazioporto prima che probabilmente si disintegrasse a causa del riscaldamento e delle forze aerodinamiche.

“Voglio scusarmi profondamente con i nostri clienti, Pléiades Neo e Airbus Defence and Space, per questo fallimento stasera”, ha detto Israel. “E ora dovremo lavorare con tutti i nostri partner per capire meglio perché Zefiro 40 non ha funzionato correttamente stasera, con conseguente fallimento della missione”.

Il secondo stadio dello Zefiro 40, come altri stadi booster a propellente solido del Vega C, è prodotto dal principale contraente per il razzo, la compagnia aerea italiana Avio. Il motore del secondo stadio è stato progettato per bruciare la sua fornitura di 40 tonnellate (36 tonnellate metriche) di combustibile solido preriempito in circa 90 secondi.

Il lancio di martedì sera è stato il primo volo commerciale del razzo Vega C europeo aggiornato, dopo l’impeccabile volo di prova inaugurale di Vega C il 13 luglio.

Il razzo Vega C sostituisce il primo e il secondo stadio del vecchio razzo Vega a combustibile solido con carter motore più larghi e pesanti. Il motore del terzo stadio è invariato e il quarto stadio riavviabile a combustibile liquido ha lo stesso tipo di motore ma trasporta più carburante. Il Vega C aggiornato è più lungo della configurazione originale del razzo Vega e ha una capacità di carico utile maggiore fornita dalla società svizzera Beyond Gravity, precedentemente nota come RUAG Space.

Il secondo stadio più ampio dello Zefiro 40 sul razzo Vega C sostituisce il motore Zefiro 23 sul modello base del razzo Vega, aggiungendo il 50% in più di combustibile solido e generando 293.000 libbre di spinta.

La famiglia europea Vega ha subito tre guasti in 22 voli. I tre guasti si sono verificati negli ultimi otto lanci di Vega, dopo 14 voli consecutivi riusciti da quando il lanciatore Vega è entrato in servizio nel 2012.

Gli investigatori hanno attribuito l’incidente al lancio del 2019 a un “guasto strutturale termico” nel secondo stadio del razzo Vega Zefiro 23. Il fallimento del lancio nel 2020 è stato ricondotto a cavi fuori posto sullo stadio superiore alimentato a liquido del razzo Vega, chiamato Attitude and Vernier Upper Module.

Il razzo Vega aveva collezionato quattro lanci consecutivi di successo, incluso il debutto di Vega C, in vista della sfortunata missione di martedì sera.

I satelliti mancanti sul razzo Vega C erano il terzo veicolo spaziale e il quarto di un quartetto di satelliti per l’osservazione della Terra costruiti e di proprietà di Airbus. I primi due satelliti Pléiades Neo sono stati lanciati nel 2021 su razzi Vega separati, ma Airbus ha messo il terzo e il quarto veicolo spaziale della costellazione nella stessa missione per sfruttare la capacità di carico del più pesante razzo Vega C.

I satelliti Pléiades Neo presentano miglioramenti a due dei satelliti di osservazione della Terra Pléiades di prima generazione di Airbus lanciati nel 2011 e nel 2012. Airbus afferma di aver interamente finanziato lo sviluppo dei satelliti Pléiades Neo, con l’intenzione di vendere le immagini a società private e utenti funzionari governativi. La società ha annunciato il programma Pléiades Neo nel 2016 e Airbus ha assemblato il veicolo spaziale Pléiades Neo presso la sua struttura a Tolosa, in Francia.

Il programma dei quattro satelliti avrebbe dovuto costare ad Airbus circa 600 milioni di euro, o circa 700 milioni di dollari.

I satelliti Pléiades Neo possono produrre immagini ottiche della superficie terrestre con una risoluzione di 11,8 pollici, o 30 centimetri, secondo Airbus. Questo è abbastanza buono per risolvere caratteristiche come veicoli e segnali stradali. I primi due satelliti Pléiades lanciati più di un decennio fa hanno una risoluzione di 19,6 pollici o 50 centimetri.

Airbus ha rilasciato le immagini dei primi due satelliti Pléiades Neo che mostrano le loro capacità, raffiguranti flussi di lava da eruzioni vulcaniche, musica su larga scala ed eventi sportivi e vedute di aerei e missili negli aeroporti e negli spazioporti.

La risoluzione delle immagini dei quattro satelliti Pléiades Neo di Airbus è paragonabile a quella fornita dai sei satelliti di osservazione WorldView Legion di Maxar, che dovrebbero iniziare il lancio il prossimo anno. Le aziende sono competitive e forniscono le immagini di osservazione della Terra con la più alta risoluzione nel mercato commerciale globale.

Con l’aiuto dei collegamenti di comunicazione laser-satellite, i satelliti Pléiades Neo saranno in grado di rispondere rapidamente alle richieste di missione entro mezz’ora, secondo Airbus.

Un singolo satellite Pléiades Neo, utilizzando una nuova capacità di puntamento agile abilitata dai giroscopi del momento di controllo, può ruotare in tandem per monitorare la stessa posizione ogni due giorni. Una volta che tutti e quattro i satelliti saranno in orbita, la costellazione sarà in grado di riprendere qualsiasi luogo sulla Terra due volte al giorno.

Ogni veicolo spaziale Pléiades Neo è progettato per funzionare per almeno 10 anni. Un singolo satellite Pléiades Neo può raccogliere immagini che coprono un’area di quasi 200.000 miglia quadrate (500.000 chilometri quadrati) al giorno, afferma Airbus.

Le applicazioni delle immagini di Pléiades Neo includono la pianificazione urbana, la gestione della città, la valutazione dei cambiamenti climatici e l’identificazione dell’impatto dell’inquinamento. I satelliti possono anche essere incaricati di valutare i danni causati da disastri naturali e le immagini hanno anche applicazioni militari.

Il razzo Vega C mira a mettere i satelliti Pléiades Neo 5 e 6 in un’orbita polare o nord-sud, in orbita a circa 385 miglia (620 chilometri) sopra la Terra.

La famiglia di razzi europei Vega è progettata per portare in orbita satelliti di piccole e medie dimensioni. Sviluppato in collaborazione tra Avio e l’Agenzia spaziale europea, il razzo Vega C è in grado di trainare fino a 5.070 libbre (2,3 tonnellate metriche) di massa di carico utile in un’orbita polare di 435 miglia (700 km), più della capacità del modello. la base per il missile Vega è di 3.300 libbre (1,5 tonnellate).

Il mese scorso l’Agenzia spaziale europea e la Commissione europea hanno raggiunto un accordo con Arianespace per il lancio di cinque satelliti del sistema europeo di osservazione della Terra Copernicus sui razzi Vega C. Il nuovo accordo ha aumentato l’arretrato di Arianespace a 15 missioni Vega, comprese 13 missioni Vega C e altri due lanci con la configurazione del razzo Vega originale.

