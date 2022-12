La tecnologia all’avanguardia della serie “Avatar” ha distrutto alcuni proiettori cinematografici in Giappone

Nonostante sia la pubblicazione più ampia mai realizzata in Giappone, Avatar: Via d’acqua Fallimento Per rivendicare la prima posizione lo scorso fine settimana in quanto è stata superata da un’immagine di basket anime chiamata Prima schiacciata salam. Inoltre, diversi teatri nel paese hanno segnalato problemi tecnici, uno dei quali nel Giappone centrale costretto a Ridurre la frequenza dei fotogrammi di 48 fps ai tradizionali 24 fps, bloomberg menzionato.

Secondo quanto riferito, i fan sono stati allontanati da altri spettacoli e hanno ricevuto rimborsi. Alcune delle catene cinematografiche citate dai fan hanno problemi, tra cui United Cinemas Co., Toho Col. e Tokyu Corp. , ha rifiutato di commentare il problema.

La riproduzione High Frame Rate (HFR) a 48 fps non è supportata da molti cinema, poiché i proiettori più recenti o aggiornamenti a quelli esistenti. Le sale cinematografiche sono generalmente consapevoli dei formati che possono riprodurre e pianificano di conseguenza. Ma HFR non è stato usato così spesso da poter essere compreso se si verificano errori.

Avatar: Via d’acqua Disponibile in diversi formati, tra cui 2D 48fps, 3D 48fps e 24fps. Se vedi la versione a 48 fps, utilizza solo HFR per le sequenze d’azione, mentre i dialoghi e le scene più lente vengono ridotte a 24 fps (mediante frame looping). Devendra Hardwar di Engadget Guarda il film a 48 fps e sono rimasto impressionato, ma ha aggiunto che la tecnologia era ancora divisiva.

Un altro film degno di nota che utilizza HFR è Ang Lee Uomo Gemelli E il Lo Hobbit Triplicare. Quando quest’ultimo è uscito nel 2012, i litigare Frame rate più elevati funzionano meglio con il formato 3D perché aiutano a eliminare il potenziale affaticamento degli occhi e persino la nausea. Questo non è un problema in 2D, quindi 24 fps danno l’aspetto più naturale senza l’effetto videogioco/soap opera che a molte persone non piace.