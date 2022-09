Lo spettacolo più longevo di Broadway, “The Phantom of the Opera”, si concluderà nel 2023

New York (WABC) – “The Phantom of the Opera”, lo spettacolo di Broadway più longevo e un’icona del teatro di New York City, si concluderà all’inizio del prossimo anno.

Lo spettacolo ha annunciato venerdì che celebrerà il suo 35° anniversario il 26 gennaio, per poi mettere in scena il suo spettacolo finale a Broadway il 18 febbraio.

Il sindaco Eric Adams ha partecipato alla parata all’inizio di questo mese, All’inizio della Broadway Week Con un’apparizione per celebrare la resilienza del quartiere dei teatri a seguito della pandemia.

Phantom è stato lo spettacolo più lungo nella storia di Broadway per oltre un decennio.

Solo a Broadway, il musical ha dato più di 13.500 spettacoli a 19,5 milioni di persone al Majestic Theatre della West 44th Street.

Lo spettacolo dice che è stata la più grande fonte di reddito e lavoro nella storia del teatro di Broadway e degli Stati Uniti. Nella sola produzione di New York, nel corso di oltre tre decenni sono state impiegate circa 6.500 persone, inclusi 400 attori.

Un portavoce ha affermato che altre produzioni internazionali continueranno, inclusa la produzione di punta a Londra, che celebrerà il suo 36° anniversario il 9 ottobre e continuerà a suonare senza fine.

