Playoff NBA: si dice che il debuttante dei Mavericks Derek Lively II sia “OK” dopo aver preso un ginocchio violento in Gara 3

Il centro dei Dallas Mavericks Derek Lively ha vinto 116-107 sui Timberwolves dopo aver subito un involontario colpo al ginocchio alla nuca da parte di Karl-Anthony Towns del Minnesota.

L’incidente è avvenuto nel secondo quarto con Dallas in vantaggio per 43-33. Lively è caduto all’indietro verso il campo dopo aver contestato un tiro in sospensione mancato di Mike Conley. Mentre cadeva in campo, la parte posteriore della sua testa si scontrò con il ginocchio destro di Towns mentre Towns saltava per cercare di bloccare il rimbalzo.

La testa di Lively scattò in avanti, rimanendo in campo per diversi istanti. Alla fine è riuscito ad alzarsi e lasciare il campo con l’aiuto dei suoi compagni di squadra. Era chiaramente confuso e si diresse direttamente negli spogliatoi.

IL I Mavericks lo hanno descritto come discutibile Nel primo tempo con una distorsione al collo prima È stato escluso nel terzo quarto. Ha lasciato il campo dopo la partita per sottoporsi alle radiografie per determinare la gravità della distorsione al collo. Secondo Tim McMahon di ESPN. Domenica sera non era nel protocollo per commozioni cerebrali della NBA.

Adrian Wojnarowski di ESPN ha riferito lunedì mattina I risultati dei test sul collo di Lively sono risultati “ok”. Ma la sua disponibilità per Gara 4 non è nota.

Oltre alla preoccupazione immediata per la sua salute, perdere Lively domenica e forse anche dopo è un duro colpo per i Mavericks.

Derek Lively II ha lasciato domenica la prima metà della partita dei playoff dei Mavericks contro i Timberwolves dopo essersi inginocchiato dietro la testa. (AP/Julio Cortez)

Il contributo di Lively alla corsa ai playoff di Dallas

Dodicesima scelta del draft 2023 di Duke, Lively è stata una rivelazione per i Mavericks in quanto contributore chiave nella loro corsa alle finali della Western Conference. Una selezione di All-Rookie Team, Lively ha segnato una media di 8,7 punti, 7,4 rimbalzi, 1,4 assist e 1,1 stoppate dalla panchina in 14 partite di playoff prima di domenica.

La sua difesa e la sua presenza in posizione sono state preziose poiché Dallas ha battuto i Los Angeles Clippers e la testa di serie Oklahoma City Thunder nella postseason. Ha registrato 11 punti, 15 rimbalzi e un +26 nella colonna più/meno nella vittoria dei Mavericks in Gara 6 contro i Thunder al secondo turno. Non ha ancora mancato un canestro su campo in più di due partite contro il Minnesota mentre tirava 13 su 13 dal campo.

Secondo TNT, il suo +108 nella postseason è il secondo miglior plus/minus per un debuttante dal 1997. Un centro 7-1, la sua presenza è fondamentale contro una squadra dei Timberwolves che vanta i primi tre a Towns, Rudy Gobert e Naz Reid .

Dallas è entrato in Gara 3 con un vantaggio di 2-0 dopo aver vinto Gara 1 e 2 in Minnesota. I Mavericks, dietro ai 66 punti di Luka Doncic e Kyrie Irving, hanno ottenuto una vittoria di nove punti in Gara 3 domenica sera. Ciò ha dato loro un vantaggio di 3-0 nella serie, e ora sono a una sola vittoria dal raggiungere le finali NBA per la prima volta da quando hanno vinto il titolo con Dirk Nowitzki nel 2011. I Mavericks avranno la possibilità di riprendere la serie vincere in casa la partita. 4 martedì sera.