Il coprimaterasso rinfrescante Tempur-Pedic raggiunge $ 2.999 nel Memorial Day, giusto in tempo per un’altra calda estate

Il Memorial Day segna l’inizio non ufficiale dell’estate e quale modo migliore per prepararsi alla stagione soleggiata se non quello di ottenere un enorme sconto su un materasso rinfrescante Tempur-Pedic? Puoi risparmiare tanto $ 2,999 sul materasso Tempur-Breeze LuxeBreeze presso Tempur-Pedic In questa enorme svendita finale. Ancora meglio, Tempur-Pedic offre accessori per materassi del valore di $ 300 quando acquisti il ​​materasso con il codice 300 gratis.

Sono un grande fan dei materassi Tempur-Pedic, poiché trovo che il sollievo dalla pressione superiore fornito dal materiale Tempur aiuta a ridurre il rigirarsi e il rigirarsi. Uno dei migliori materassi per chi ha il sonno caldo, il materasso LuxeBreeze è un modello rinfrescante progettato per allontanare il calore dal corpo, pur mantenendo il caratteristico supporto morbido della schiuma Tempur. Se tendi a dormire caldo sui letti in memory foam, non sarà il caso qui.

Una cosa da notare: poiché si tratta di una vendita finale, non puoi restituire il letto se non ti va bene. D’altra parte, riceverai comunque la garanzia di 10 anni e la consegna gratuita dei guanti bianchi. Questa vendita toglie una parte del materasso rinfrescante Tempur-Pedic, ma puoi consultare la nostra guida generale alla vendita dei materassi del Memorial Day se il tuo budget è leggermente inferiore.

