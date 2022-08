Pretese di aggressione sessuale contro George Foreman: l’ex campione di boxe accusato di aggressione sessuale dalle figlie dei suoi ex partner

Una delle donne è descritta come la figlia di un consigliere e manager Foreman, mentre la seconda è descritta come la figlia di un pugile che si è allenato con lui, secondo i documenti.

Chiedono un processo con giuria e danni contro Foreman e chiunque possa essere anche responsabile delle presunte violazioni. I documenti affermano che queste parti aggiuntive possono essere aggiunte alla causa non appena saranno disponibili ulteriori informazioni nel caso

In una dichiarazione di mercoledì, Foreman ha negato le accuse.

“Negli ultimi sei mesi, due donne hanno cercato di estorcere milioni di dollari a me e alla mia famiglia. Affermano falsamente che le ho abusate sessualmente più di 45 anni fa negli anni ’70. Nego con veemenza le accuse”, ha detto.

“L’orgoglio che ho nella mia reputazione significa per me la misura dei miei successi sportivi e non avrò paura di minacce e bugie infondate. Sono, e sarò sempre, guidato dalla mia fede e fiducia in Dio. Lavorerò con il mio avvocato per esporre completamente e onestamente il piano dell’accusato e difendermi in tribunale. Non combatto, ma non scappo nemmeno da loro “, ha aggiunto Foreman.

La causa, depositata mercoledì presso la Corte superiore della contea di Los Angeles, non fa il nome di Foreman, ma fornisce dettagli identificativi, incluso che il presunto aggressore è un “ex pugile dei pesi massimi che è diventato un professionista nel 1969″ che è stato introdotto sia nella World Boxing Hall. di fama. of Fame e l’International Boxing Hall of Fame.” Le tute dicono anche che l’imputato è diventato il campione del mondo dei pesi massimi nel 1973 e alla fine ha perso il titolo contro Muhammad Ali nel 1974.

Una delle presunte vittime, che nella causa viene chiamata Dennis S. , il pugile ha organizzato per lei “in giovane età” e accusa Foreman di aver compiuto atti sessuali con Dennis S. Quando era minorenne, secondo la causa. .

La seconda presunta vittima, denominata Gwen H., afferma che quando aveva un’età compresa tra i 15 ei 16 anni, Foreman l’ha molestata e abusata sessualmente dopo aver “minacciato lei che se non avesse obbedito, suo padre avrebbe perso il lavoro”.

La CNN ha contattato un avvocato per entrambe le donne.