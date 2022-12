Il Congresso ha concluso che Dan Snyder ha ostacolato le indagini sulle molestie sessuali

Durante un’indagine del Congresso, ex dipendenti Ha presentato nuove denunce direttamente contro Snyder. Parlando a una tavola rotonda, Tiffany Johnston, ex coordinatrice del marketing e degli eventi per il team, ha detto di essersi seduta a una cena di lavoro nel 2005 o nel 2006, accanto a Snyder, che gli ha appoggiato la mano sulla coscia sotto il tavolo. Più tardi quella notte, ha detto, ha resistito al tentativo di Snyder di spingerla verso la sua limousine.

Melanie Coburn, ex cheerleader e direttrice marketing, ha detto alla commissione A febbraio, Snyder ha ospitato un evento di lavoro nella sua casa di Aspen, in Colorado, dove i dirigenti del team hanno assunto prostitute.

La seconda indagine della NFL

Il Le accuse dell’udienza di febbraio hanno spinto la NFL ad iniziare la sua seconda indagine su Snyder e la squadra. È guidato da Mary Jo White, ex presidente della SEC e procuratore generale federale. La lega ha detto che non c’era una tempistica per White per finire il suo rapporto.

Diversi ex dipendenti hanno testimoniato davanti al Congresso che Snyder, quando gli è stato detto che le dipendenti donne si erano lamentate di essere state molestate da colleghi uomini, non ha fatto nulla per affrontare i problemi, ma piuttosto ha difeso uno degli uomini.

Testimoni hanno affermato che Snyder “ha approvato una cultura tossica di leader in cui la cattiva condotta sessuale, lo sfruttamento delle donne, il bullismo degli uomini e altri comportamenti inappropriati erano comuni, e che era un proprietario pratico con un ruolo in quasi tutte le organizzazioni”. decisione “, ha scritto la commissione nel rapporto di giovedì. “Come ha confermato un testimone, il signor Snyder ha creato una cultura in cui tale comportamento è accettato e incoraggiato”.

La commissione ha anche affermato che la NFL ha avvertito Snyder di collaborare con le indagini di Wilkinson già nell’agosto 2020, ma la lega non è intervenuta per impedire a Snyder di ostacolare l’intervista agli ex dipendenti. Ha aggiunto che la lega sapeva che Snyder stava cercando di intimidire gli ex dipendenti e non è riuscita a impedirgli di farlo.