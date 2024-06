Programma Euro 2024, classifiche, risultati, trasmissione in diretta: come guardare Belgio-Slovacchia, Francia-Austria

Sono arrivati ​​gli Europei 2024, le migliori squadre del continente combattono per rivendicare la supremazia tre anni dopo la gloria shock dell’Italia allo stadio di Wembley. I campioni in carica questa volta sono tra i migliori contendenti, ma sarebbe altrettanto sorprendente se vincessero il titolo il 14 luglio, data la profondità di qualità a disposizione di Inghilterra, Francia, Germania, Portogallo e Spagna.

Nel frattempo, con 16 dei 24 paesi che si sono qualificati per la Germania che si sono guadagnati un posto negli ottavi di finale, c’è molta speranza tra squadre relativamente giovani come Slovenia, Albania e Georgia che stanno facendo il loro debutto nel torneo. Per giocatori del calibro di Jude Bellingham e Kylian Mbappé, Euro 2024 offre l’opportunità di consolidare le loro leggende in erba, e forse anche di vincere un Pallone d’Oro, per il resto di noi offre semplicemente una festa di calcio e dramma.

Puoi guardare Euro 2024 su Fubo (Prova gratis).

In totale, 24 squadre si sfideranno in 10 città tedesche nella 17a edizione della competizione.

I posti

Stadio Auf Schalke, Stadio di Colonia, Alstadion e Stadio di Lipsia: Le partite fino agli ottavi di finale si giocheranno alla VeltinsArena di Gelsenkirchen (Schalke 04), alla Rheinenergy Arena di Colonia (Köln), alla Deutsche Bankpark di Francoforte (Eintracht Francoforte) e alla Red Bull Arena di Lipsia (RB Leipzig), tutte ribattezzate. Dall’UEFA. per questa competizione.

Le partite fino agli ottavi di finale si giocheranno alla VeltinsArena di Gelsenkirchen (Schalke 04), alla Rheinenergy Arena di Colonia (Köln), alla Deutsche Bankpark di Francoforte (Eintracht Francoforte) e alla Red Bull Arena di Lipsia (RB Leipzig), tutte ribattezzate. Dall’UEFA. per questa competizione. Arena di Stoccarda, Volksparkstadion e Arena di Düsseldorf: Le partite fino ai quarti di finale si giocheranno alla MHPArena di Stoccarda (VfB Stuttgart), al Volksparkstadion di Amburgo (Hamburger SV) e alla Mercur Spiel-Arena di Düsseldorf (Fortuna Dusseldorf), tutte rinominate dalla UEFA per questa competizione. .

Le partite fino ai quarti di finale si giocheranno alla MHPArena di Stoccarda (VfB Stuttgart), al Volksparkstadion di Amburgo (Hamburger SV) e alla Mercur Spiel-Arena di Düsseldorf (Fortuna Dusseldorf), tutte rinominate dalla UEFA per questa competizione. . Arena di calcio Monaco e BVB Stadion Dortmund: Le partite fino alle semifinali si giocheranno all’Allianz Arena (Bayern Monaco) e al Signal Iduna Park di Dortmund (Borussia Dortmund), entrambi ribattezzati dalla UEFA per questa competizione.

Le partite fino alle semifinali si giocheranno all’Allianz Arena (Bayern Monaco) e al Signal Iduna Park di Dortmund (Borussia Dortmund), entrambi ribattezzati dalla UEFA per questa competizione. Stadio Olimpico: Le partite fino alla finale si giocheranno all’Olympiastadion di Berlino (Hertha Berlin).

Ecco la classifica, il programma e come vedere ogni partita:

Gruppo A

Germania 1 1 0 0 5 1 3 Svizzera 1 1 0 0 3 1 3 Ungheria 1 0 0 1 1 3 0 Scozia 1 0 0 1 1 5 0

14 giugno

Germania 5, Scozia 1

15 giugno

Ungheria 1, Svizzera 3

19 giugno

Germania-Ungheria, ore 12 su FS1

Scozia-Svizzera, ore 15 su Fox

23 giugno

Svizzera-Germania, ore 15 su Fox

Scozia-Ungheria, ore 15 su FS1

Non perderti Morning Footy di CBS Sports Golazo Network, ora in forma podcast! La nostra troupe ti offre tutte le notizie, i punti di vista, i momenti salienti e le risate di cui hai bisogno per seguire il bellissimo gioco in ogni angolo del globo, ogni lunedì e venerdì tutto l’anno.

Gruppo B

Spagna 1 1 0 0 3 0 3 Italia 1 1 0 0 2 1 0 Albania 1 0 0 1 1 2 0 Croazia 1 0 0 1 0 3 0

15 giugno

Spagna 3, Croazia 0

Italia 1, Albania 2

19 giugno

Croazia-Albania, ore 9 sulla FS1

20 giugno

Spagna-Italia, ore 15 su Fox

24 giugno

Albania-Spagna, ore 15 su FS1

Croazia-Italia, ore 15 su Fox

Gruppo C

Inghilterra 1 1 0 0 1 0 3 Danimarca 1 0 1 0 1 1 1 Slovenia 1 0 1 0 1 1 1 Serbia 1 0 0 1 0 -1 0

16 giugno

Slovenia 1, Danimarca 1

Inghilterra 1, Serbia 0

20 giugno

Slovenia-Serbia, ore 9 sulla FS1

Danimarca-Inghilterra, ore 15, prima fase

25 giugno

Inghilterra-Slovenia, ore 15 su Fox

Danimarca-Serbia, ore 15 su FS1

Gruppo D

Olanda 1 1 0 0 2 1 3 Francia 0 0 0 0 0 0 0 Austria 0 0 0 0 0 0 0 Polonia 1 0 0 1 1 2 0

16 giugno

Paesi Bassi 2, Polonia 1

17 giugno

Austria-Francia, ore 15 su Fox

21 giugno

Polonia-Austria, ore 12.00 su FS1

Olanda-Francia, ore 15 su Fox

25 giugno

Olanda-Austria, ore 12 su FS1

Francia-Polonia, ore 12 su Fox

Gruppo E

Belgio 0 0 0 0 0 0 0 Slovacchia 0 0 0 0 0 0 0 Romania 0 0 0 0 0 0 0 Ucraina 0 0 0 0 0 0 0

17 giugno

Romania-Ucraina, ore 9.00

Belgio-Slovacchia, ore 12 su FS1

21 giugno

Slovacchia-Ucraina, ore 9.00

22 giugno

Belgio-Romania, ore 15 su Fox

26 giugno

Slovacchia-Romania, ore 12 su FS1

Ucraina-Belgio, ore 12 su Fox

Gruppo F

Turchia 0 0 0 0 0 0 0 Georgia 0 0 0 0 0 0 0 Portogallo 0 0 0 0 0 0 0 Repubblica Ceca 0 0 0 0 0 0 0

18 giugno

Turchia-Georgia, ore 12.00

Portogallo-Repubblica Ceca, ore 15 su Fox

22 giugno

Georgia-Repubblica Ceca, ore 9.00

Turchia-Portogallo, ore 12 su Fox

26 giugno

Georgia-Portogallo, ore 15 su Fox

Repubblica Ceca-Turchia, ore 15 su FS1

Ottavi di finale

29 giugno

2A vs 2B: ore 12 su FS1

1A contro 2C: 15:00 su Fox

30 giugno

1C contro 3D/E/F, 12:00 su Fox

1B contro 3A/D/E/F, 15:00 su Fox



1 luglio

2D contro 2E, alle 12:00 su FS1

1F contro 3A/B/C, 15:00 su Fox

2 luglio

1E contro 3A/B/C/D, 12:00 su FS1

1D contro 2F, 15:00 su Fox

Quarti di finale

5 luglio

Da definire contro da definire, alle 12:00 su Fox

Da definire contro da definire, alle 15:00 su Fox

6 luglio

Da definire contro da definire, alle 12:00 su Fox

Da definire contro da definire, alle 15:00 su Fox

Semifinali

9 luglio

Da definire contro da definire, alle 15:00 su Fox

10 luglio

Da definire contro da definire, alle 15:00 su Fox

scorso

14 luglio

Da definire contro da definire, alle 15:00 su Fox