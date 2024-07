Putin e Xi sostengono l’alleanza antioccidentale al vertice dell’Asia centrale

I leader di Cina e Russia giovedì hanno esortato i loro alleati e partner a resistere all’influenza esterna maligna, rafforzando la loro agenda anti-occidentale condivisa in un vertice regionale in Asia centrale.

Il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo cinese Xi Jinping si trovavano nella capitale kazaka, Astana, per partecipare a un incontro dei leader dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, un blocco regionale che Mosca e Pechino vedono come un contrappeso all’egemonia statunitense sulla scena globale. .

Xi ha invitato i paesi a “resistere alle interferenze esterne”, mentre Putin ha affermato che stanno emergendo “nuovi centri” di potere politico ed economico.

“Dovremmo unirci per resistere alle interferenze esterne, sostenerci fermamente a vicenda, prenderci cura delle preoccupazioni reciproche… e prendere con fermezza nelle nostre mani il futuro e il destino dei nostri Paesi, la pace e lo sviluppo regionale”, ha detto Xi al vertice. .

Ha aggiunto: “È molto importante per il mondo che l’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai sia dalla parte giusta della storia e dalla parte dell’equità e della giustizia”.

In una dichiarazione congiunta pubblicata dal Cremlino, il gruppo ha sottolineato “cambiamenti tettonici nella politica globale” e ha invitato il blocco a svolgere un ruolo maggiore nella sicurezza globale e regionale.

“L’uso della forza è in aumento, le regole del diritto internazionale vengono sistematicamente violate, gli scontri e i conflitti geopolitici crescono e si moltiplicano i rischi che minacciano la stabilità nel mondo e nella regione dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai”, si legge nella nota.

La dichiarazione non menziona l’invasione russa dell’Ucraina o la disputa tra Cina e Taiwan, ma afferma che il gruppo “rispetta reciprocamente la sovranità, l’indipendenza e l’integrità territoriale dei paesi”.

Russia e Cina attaccano regolarmente quello che dicono sia il dominio degli Stati Uniti negli affari globali e cercano di rafforzare la propria influenza e controllo, soprattutto nelle aree vicine ai propri confini.

Putin ha affermato nelle sue dichiarazioni durante il vertice che “il mondo multipolare è diventato una realtà”.

Ha anche elogiato la Bielorussia, uno stretto alleato della Russia, che si è unita al blocco, diventandone il decimo membro.

“La cerchia dei paesi che difendono un ordine mondiale giusto e sono pronti a difendere vigorosamente i loro diritti legittimi e a proteggere i valori tradizionali si sta espandendo”, ha detto Putin.

Ha aggiunto: “Nuovi centri di potere e di crescita economica si stanno rafforzando”.

L’Iran, che è soggetto a sanzioni occidentali, si è unito all’organizzazione come membro a pieno titolo lo scorso anno.

L’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai è stata fondata nel 2001, ma ha acquisito grande importanza negli ultimi anni. Oltre a Cina, Russia e Bielorussia, l’organizzazione comprende i seguenti paesi: India, Iran, Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Pakistan e Tagikistan.

Questa organizzazione vuole essere una piattaforma di cooperazione in concorrenza con l’Occidente, concentrandosi su sicurezza, economia e Asia centrale in particolare, e afferma di rappresentare il 40% della popolazione mondiale e circa il 30% del prodotto interno lordo.

Ma si tratta di un gruppo eterogeneo afflitto da molte controversie interne, comprese quelle territoriali.

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha accresciuto l’interesse delle grandi potenze per l’Asia centrale, dove Mosca cerca di mantenere la sua tradizionale influenza ma dove la Cina ora ha forti legami attraverso il suo progetto infrastrutturale di punta Belt and Road.

L’Occidente è anche in competizione per l’influenza nella regione strategicamente importante, ricca di petrolio e gas, che rappresenta una via di trasporto vitale tra l’Asia e l’Europa.

Nonostante la lotta per l’influenza, l’agenda comune antioccidentale abbracciata dall’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai è stata chiara al vertice di giovedì.

Nella dichiarazione finale, l’Unione ha criticato la “costruzione unilaterale e sfrenata” di sistemi di difesa missilistica da parte di paesi e alleanze regionali senza nome – una lamentela comune sia di Mosca che di Pechino nei confronti degli Stati Uniti.

Hanno anche chiesto un “cessate il fuoco rapido, completo e sostenibile” a Gaza con una “soluzione globale e giusta della questione palestinese”.

Il ministero degli Esteri pakistano ha annunciato giovedì che ospiterà il prossimo vertice dei leader in ottobre.

Il portavoce del ministero Mumtaz Zahra Baloch ha detto che “tutti i capi di governo degli Stati membri della SCO” sarebbero i benvenuti quando gli verrà chiesto se il primo ministro Narendra Modi, leader della vicina India, sarà invitato.

Modi non ha partecipato a questo vertice, ma è previsto il suo arrivo a Mosca nei prossimi giorni, per la sua prima visita nel Paese dopo l’invasione russa dell’Ucraina.