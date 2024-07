Gara di mangiatori di hot dog di Nathan: Miki Sudo vince la divisione femminile

NEW YORK (AP) – La studentessa di igiene dentale Miki Sudo della Florida ha vinto il suo decimo titolo nel concorso annuale Nathan’s Famous Fourth of July. Gara di mangiatori di hot dog.

Sudo ha mangiato 51 hot dog in 10 minuti giovedì a New York, stabilendo un nuovo record mondiale per le donne.

“Sono così felice perché posso dire che questo sarà mio per un altro anno”, ha detto Sudo dopo aver vinto la sua decima cintura rosa.

Il 38enne campione in carica ha vinto l’anno scorso dopo aver mangiato 39 hot dog e mezzo. Ha sconfitto 13 concorrenti da tutto il mondo, inclusa la rivale 28enne Mayui Ebihara dal Giappone. Ebihara è arrivato secondo dopo aver mangiato 37 hot dog in 10 minuti. Si è classificata seconda anche nel 2023.

Con la più grande star dell’evento – Joey “Gus” Chestnut – fuori competizione quest’anno, il risultato di Sudo ha posto le basi per un possibile scenario in cui la campionessa femminile supera il vincitore maschile. Anche Jeffrey Esper, che è arrivato secondo l’anno scorso, ha stabilito un record personale di 51, ma l’anno scorso ne ha mangiati solo 49.

Chestnut, che ha vinto 16 delle 17 competizioni precedenti, non parteciperà alla competizione a causa di… Cura di TeffInvece, gareggerà con i soldati in una base dell’esercito americano a El Paso nel corso della giornata. Ciò lascia il tradizionale evento di Brooklyn completamente aperto per un nuovo vincitore nella divisione maschile, dove i mangiatori di tutto il mondo competono nel Giorno dell’Indipendenza degli Stati Uniti per vedere quanti hot dog riescono a mangiare in 10 minuti.

Migliaia di fan affluiscono ogni anno all’evento, che si tiene nella sede originale di Nathan, a Coney Island, a Brooklyn, una destinazione balneare con parchi a tema e cultura del carnevale estivo. ESPN trasmette il concorso in diretta. La competizione maschile inizierà alle 12:20 circa

I concorrenti provengono da più di una dozzina di paesi e cinque continenti, con potenziali clienti da Brasile, Giappone, Regno Unito, Corea del Sud, Australia e Repubblica Ceca in lizza per il prestigioso titolo e un premio in denaro di 10.000 dollari.

“Ci sarà un nuovo campione”, ha detto mercoledì l’australiano James Webb, che detiene il record mondiale per aver mangiato 70 ciambelle in otto minuti, durante un evento preliminare a New York.

l’anno scorso CastagnaL’americano John Kerry, dell’Indiana, vinse il titolo dopo essere riuscito a digerire 62 cani e carne in 10 minuti. Il suo record nel 2021 era di 76 cani.

“Cercherò di sfidare me stesso”, ha detto Sudo mercoledì. La sua concorrente, Mayui Ebihara del Giappone, ha detto tramite un traduttore che avrebbe mangiato fino a svenire, con l’obiettivo di mangiare 50 hot dog.

La Castagna è stata la prima non invitato Dall’evento tramite un accordo di sponsorizzazione con Impossible Foods, azienda specializzata in alternative alla carne a base vegetale.

La Major League Eating, che organizza Nathan’s Famous, ha annunciato che avrebbe revocato il divieto, ma Chestnut ha deciso comunque di trascorrere le vacanze con le truppe.

Chestnut ha detto che non sarebbe tornato al concorso di Coney Island senza scuse.

L’inizio dell’evento è previsto alla base militare di Fort Bliss a El Paso alle 17:00 EST e utilizzerà i tradizionali hot dog, poiché Chestnut tenterà di mangiare più di quattro soldati in cinque minuti.

Anche se non mangerà i loro prodotti a base vegetale, Impossible Foods sta promuovendo la trasmissione in diretta dello spettacolo su YouTube facendo volare aerei che portano striscioni su Los Angeles e Miami. Un portavoce dell’azienda ha detto che effettuerà anche una donazione a un’organizzazione che sostiene le famiglie dei militari in base al numero di hot dog consumati durante l’evento.