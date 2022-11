Quante persone hanno camminato sulla luna?

Per quanto riguarda i club esclusivi, camminare su qualcosa di diverso dal pianeta Terra è piuttosto interessante. Finora, solo 12 persone hanno camminato sulla luna.

Le persone sono state nello spazio prima e dopo, ma un gruppo molto piccolo e selezionato di persone ha già toccato ciò che è essenzialmente: uno strano, anche se piccolo, mondo.

L’unico satellite naturale della Terra si trova a circa 23.640 miglia (380.500 km), che è solo un tiro di schioppo in termini di galassia.

Nel 1962, il presidente degli Stati Uniti John F Kennedy ha incaricato il suo paese di posizionare un astronauta nello spazio la luna con il parole famose Scegliamo di andare sulla luna in questo decennio e fare le altre cose, non perché siano facili, ma perché sono difficili.

Lo sfondo di questo risultato rivoluzionario è stata la Guerra Fredda negli Stati Uniti”.corsa allo spazio“La competizione con l’Unione Sovietica, che a sua volta è diventata il primo paese a deporre un uomo – Yuri Gagarin – nello spazio. Chiunque avesse raggiunto la luna per primo avrebbe ricevuto seri diritti di vanteria.

Nel 1969 ebbe luogo la prima marcia sulla luna Neil Armstrong Il primo a prendere un’impronta digitale e pronunciare la frase “Un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’umanità”.

seguito da vicino da Edwin “Buzz” AldrinIl duo sono state le prime 12 persone a camminare sulla luna in quello che è stato chiamato Apollo missioni.

Di tutti coloro che hanno fatto il viaggio – tutti americani – erano rimaste 24 persone, mentre 12 persone sono rimaste a bordo di diverse navicelle spaziali.

Il Elenco degli astronauti Coloro che camminarono sulla luna durante l’era di Apollo furono:

Che aspetto ha camminare sulla luna?

Una delle cose più sorprendenti del camminare sulla luna è la bassa gravità. La gravità della Luna è circa 1/6 di quella terrestre, il che significa che peserai circa il 16% di quello che stai facendo qui e sarai in grado di saltare circa sei volte più che puoi una terra.

Quando camminerai sulla luna, ti sentirai più leggero e i colori nitidi saranno influenzati dall’atmosfera molto sottile. Buzz Aldrin, il secondo uomo a camminare sulla luna, ha descritto la passeggiata come “non troppo lontano da un trampolino, ma senza polso e instabilità”.

Ha descritto la superficie della luna come una “meravigliosa rovina”, ricoperta di polvere e un cielo cupo. Il terreno sembrava così piccolo che poteva essere bloccato alzando il pollice verso di esso.

“Il mio ricordo più vivido della luna è la bellezza. Il netto contrasto tra il grigio brillante della luna e l’oscurità dello spazio. Il grigio era così luminoso che era quasi bianco, una netta separazione tra la superficie e l’orizzonte. Il sole era sempre brillante”, ha detto Charlie Duke, astronauta dell’Apollo 16, quindi non hai visto stelle o pianeti”. Forbes (Si apre in una nuova scheda).

Un astronauta dell’Apollo 17 in piedi accanto al suo rover sulla superficie lunare, nella Taurus-Littrow Valley sulla Luna. (Fonte immagine: Getty Images/NASA)

Un piede sulla luna ha avuto un significato simbolico, ma camminare non è molto pratico quando hai molto terreno da percorrere e poco tempo.

Quindi l’invenzione della navicella spaziale lunare (LRV) è stata un vero punto di svolta per le missioni con equipaggio.

Utilizzato per la prima volta nel 1971 dall’Apollo 15, il veicolo elettrico era leggero e progettato per condizioni di pianuragravità luna vuota Può essere ripiegato per il volo e scaricato una volta che l’equipaggio è atterrato.

Il veicolo può viaggiare a 10 miglia orarie (16 chilometri orari) e ha un’autonomia di circa 55 miglia (89 km).

Future missioni sulla luna

È passato molto tempo da quando gli umani sono andati sulla luna, ma la NASA Programma Artemide È stato progettato per riportare gli umani sulla luna e anche per far atterrare la prima donna e le prime persone di colore sulla luna. Collaborerà con organizzazioni commerciali e internazionali per creare una base permanente sulla Luna, che utilizzerà come trampolino di lancio per una missione finale Marte.

L’obiettivo iniziale della NASA era quello di raggiungere di nuovo la luna entro il 2024, ma la data è stata posticipata a non più del 2025.

