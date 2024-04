Rashi Rice dei Kansas City Chiefs si assume la “piena responsabilità” per il suo ruolo nell'incidente di Dallas

Il ricevitore largo dei Kansas City Chiefs, Rashi Rice, si è scusato mercoledì per il suo ruolo nell'incidente di sei auto a Dallas durante il fine settimana, dicendo che da allora ha incontrato la polizia che indagava sull'incidente.

“Oggi ho incontrato gli investigatori della polizia di Dallas riguardo all'incidente di sabato”, ha pubblicato Rice nella sua storia su Instagram. “Mi assumo la piena responsabilità del mio ruolo in questa vicenda e continuerò a collaborare con le autorità necessarie. Mi scuso sinceramente con tutti coloro che sono stati colpiti dall'incidente di sabato.

Lo ha confermato un portavoce del dipartimento di polizia di Dallas National Public Radio, Radio Pubblica E Rice e il suo avvocato hanno incontrato gli investigatori. “I nostri investigatori stanno lavorando per determinare esattamente cosa è successo, chi è stato coinvolto e come”, ha aggiunto.

Brian McCarthy, portavoce della NFL Egli ha detto Martedì la Lega ha monitorato la situazione.

L'incidente è avvenuto sabato sera sulla North Central Expressway a Dallas, coinvolgendo sei auto e lasciando due persone in ospedale. La polizia aveva precedentemente affermato che tutto era iniziato con due automobilisti di lusso a bordo di auto di lusso: una Lamborghini e una Corvette, entrambe di proprietà della Rice, secondo TMZ. La polizia ha detto che i due conducenti hanno perso il controllo dell’auto e si sono scontrati, “provocando uno scontro a catena tra altri quattro veicoli”.

“Gli occupanti della Lamborghini e della Corvette sono fuggiti dal posto senza fermarsi per verificare se qualcuno avesse bisogno di assistenza medica o per fornire informazioni”, ha detto la polizia. Notizie del mattino di Dallas Domenica.

Lunedì, il presidente dei Chiefs Mark Donovan ha affrontato la questione in un'intervista con una stazione radio di Kansas City.

“In tutte queste situazioni bisogna aspettare finché non si hanno tutti i fatti e, francamente, non abbiamo tutti i fatti a questo punto”, ha detto Donovan. KCMOSecondo L'atleta. “L'unico dato rassicurante che abbiamo è che c'è stato un incidente con più auto in Texas, a Dallas, e fortunatamente non sembra che nessuno sia rimasto ferito e di questo dobbiamo esserne grati. Andremo a fondo della questione importa, raccogli i fatti e rispondi di conseguenza.”