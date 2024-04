Square Enix lancia il nuovo marchio SQEX PETS con prodotti per animali basati su Kingdom Hearts, Final Fantasy e Dragon Quest – Kingdom Hearts News

Square Enix Annunciare Lancio del suo nuovo marchio di articoli per animali domestici SQEX PETS, che conterrà vari articoli per animali domestici come guinzagli, bandane, vestiti, letti e giocattoli basati su Regno Cuori anche le serie Fantasia finale E Avventura del drago.

tranne Avventura del drago Elementi, Fantasia finale E Regno Cuori Gli elementi sono stati supervisionati da Tetsuya Nomura, che funge anche da disegnatore di personaggi, disegnatore di giochi e regista Regno Cuori E Fantasia finale. Ha anche progettato e dipinto Logo Per Final Fantasy e animali domestici.

IL Kingdom Hearts e Animali Domestici La linea di merce contiene sei articoli

Tappetino da caffè con monogramma

Abbigliamento per cani Sora

Monogramma di animali domestici Bandana

Cuccia per animali monogramma

Guinzaglio per animali con monogramma

Gioco della corda di frutta Baboo

Puoi dare un'occhiata più da vicino agli articoli nella nostra gallery qui sotto

Va notato che i prodotti sono attualmente elencati come in arrivo e al momento non sono disponibili date di rilascio o informazioni sui prezzi poiché sono ancora in fase di sviluppo e potrebbero non essere messi in vendita a seconda del loro stato di sviluppo.

