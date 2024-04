Come la controversa legge scozzese sui crimini ispirati dall'odio ha scosso JK Rowling, Joe Rogan ed Elon Musk – Politico

“Vedi queste brutali sciocchezze in Scozia, dove prendono di mira i comici con leggi sui crimini ispirati dall'odio?” Joe Rogan, l'emittente televisiva più famosa al mondo, lo ha chiesto ai suoi ospiti in un recente episodio, dopo aver sfruttato le affermazioni – subito smentite dalla polizia scozzese – secondo cui gli agenti avrebbero monitorato l'incitamento all'odio “attraverso la rappresentazione pubblica di un'opera teatrale”.

Musk ha condiviso con approvazione un post dell'influencer malese di destra Ian Miles Cheong, il quale sostiene che la legge rinchiuderebbe le persone che “mostrano a qualcuno un meme piccante” sulle persone trans o sulla “migrazione di massa”.

Più vicino a casa, anche il calciatore diventato esperto Ally McCoist si è opposto alla legislazione, sostenendo che lui e altri 48.000 tifosi potrebbero potenzialmente infrangere la legge mentre guardano i suoi amati Rangers affrontare i rivali storici del Celtic domenica. Il calcio scozzese – e la rivalità tra Celtic e Rangers in particolare – è da tempo tormentato da un odio settario, che il governo scozzese ha tentato di combattere attraverso la legislazione precedente.

Il primo ministro conservatore britannico Rishi Sunak ha sostenuto la Rowling questa settimana, parlando della “orgogliosa tradizione di libera espressione” della Gran Bretagna. | Daniel Leal/AFP tramite Getty Images

Sempre pronto a cercare di far arrabbiare il governo nazionale scozzese, il primo ministro conservatore britannico Rishi Sunak si è affrettato a schierarsi con la Rowling questa settimana, parlando della “orgogliosa tradizione della libertà di parola” della Gran Bretagna. Il suo governo di Westminster ha combattuto a lungo contro l’amministrazione scozzese per la protezione delle persone transgender.

“Proteggere le persone”

La legge rappresenta un vero test per il primo ministro scozzese Youssef, che è stato ministro della Giustizia quando è stata approvata per la prima volta nel 2021 e ora sta supervisionando la sua entrata in vigore.

Sebbene all’epoca la maggioranza dei legislatori di tutti i partiti di Holyrood, ad eccezione dei conservatori scozzesi, sostenesse il disegno di legge, la strada per diventare legge è stata accidentata e nel processo è stata modificata per inasprire le disposizioni sulla libertà di parola sulla scia della reazione negativa.