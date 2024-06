Riepilogo del gioco: Oilers 5, Panthers 3 (Gioco 5)

La spinta dei Panthers sul ghiaccio di casa con la Stanley Cup nell’edificio è arrivata presto e spesso in Gara 5, continuando un gioco di potere iniziale a cinque minuti dalla fine dopo che Brett Kulak è stato chiamato per high sticking. Gli Oilers avevano una dinamica coppia short-handed composta da Matthijs Janmark e Connor Brown a guardia della parte superiore della zona, e la pressione proveniente dallo svedese contro il muro ha costretto i Panthers a commettere fallo su un passaggio D-to-D.

Quando la palla è apparsa, Brown ne ha preso un pezzo per mandare la palla fuori dall’area per iniziare una corsa a piedi contro Aleksander Barkov che l’esterno ha vinto, creando una fuga che il 30enne è scivolato attorno al tabellone destro teso. A Sergei Bobrovsky per il gol di apertura e il secondo SHG della serie di Edmonton alle 14:30 dell’inquadratura.

Questa è stata la seconda partita consecutiva in cui gli Oilers hanno aperto le marcature con un interbase, rendendoli la prima squadra dai Pittsburgh Penguins del ’91 a registrare un SHG in partite consecutive in una finale di Coppa. Con il suo secondo gol post-stagionale e il primo interbase post-stagionale in carriera, Brown ora ha tre interbase in questi playoff (1G, 2A).

“Ho sempre saputo quanto fosse bravo, e penso che tutti lo vedano”, ha detto Hyman, un ex compagno di squadra di Brown nell’organizzazione Maple Leafs.

“Penso che tutti i fan degli Oilers lo vedano. Era uno dei nostri migliori giocatori. Ha avuto un grande impatto in tutti gli aspetti in cui ha giocato. Era incredibile sul PK, incredibile nella partita cinque contro cinque, quindi penso che tu’ Stiamo appena iniziando a intravederlo.” Il tipo di giocatore che è e l’ho visto da molto tempo, è sorprendente che sia in grado di dimostrarlo ai massimi livelli.