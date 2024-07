I Giochi Olimpici del 2024 sono iniziati a Parigi la scorsa settimana e, se ti stai chiedendo dove sia l’ultimo gioco di Mario & Sonic, sembra che la serie sia giunta al termine.

La settimana scorsa, Lee Coker, che ha lavorato su “tutti i giochi del franchise”, ha annunciato sui social media che la serie si concluderà nel 2020 con i giochi di Tokyo. Ha poi condiviso una sua foto con il capo del Comitato Olimpico nel 2009, facendo un’offerta per le Olimpiadi invernali.

“Per chi me lo chiede, non ci sarà @MarioSonicGames a @Paris2024, il franchise si è concluso con #MarioAndSonic a @Tokyo2020, lo so perché ho lavorato su tutti i giochi del franchise.”

secondo Sito web di CokerHa trascorso 14 anni a gestire il franchise Mario & Sonic Olympic, supervisionando la pubblicazione esterna, lo sviluppo, la concessione di licenze per le risorse e garantendo la consegna tempestiva di giochi di alta qualità nel rispetto del budget. Riconosce Sega e Nintendo tra le tante importanti società di gioco con cui ha lavorato nel corso degli anni.

Ha risposto anche Cukier Alcuni commenti sulle licenze dei videogiochi olimpici, affermando che non pensava che i fan avrebbero mai più visto un titolo “basato sui personaggi” come Mario e Sonic. Al momento, sembra che l’unico sviluppatore con accesso alla licenza sia nWay, in seguito al rilascio del titolo olimpico GO! Gioca gratuitamente su dispositivi mobili il mese scorso. Questa è stata anche la prima Olimpiade estiva in 30 anni Senza console per videogiochi.