Sam Bankman Fried accetta l’estradizione negli Stati Uniti dopo l’udienza del tribunale delle Bahamas

Sam Bankman-Fred è comparso lunedì alla Bahamas Magistrates Court, dove i suoi avvocati hanno dichiarato che avrebbe accettato di estradarlo negli Stati Uniti per affrontare le accuse di frode relative al crollo dell’exchange di criptovalute FTX.

Il FTX Il fondatore dell’azienda è stato arrestato a Nassau la scorsa settimana e da allora in poi ha combattuto l’estradizione a New York Accusa di Manhattan con l’accusa di frode federale statunitense e riciclaggio di denaro.

Ci si aspettava che Bankman-Fried revocasse la sua decisione e accettasse l’estradizione in tribunale lunedì, ma la mossa è stata ritardata dopo che il suo avvocato locale, Jeron Roberts, ha detto alla corte che non era a conoscenza della decisione. Le notizie locali hanno riferito che il giudice Chaka Cerville ha rinviato due volte la causa per consentire a Pinkman-Fried di consultarsi con il suo avvocato e contattare i suoi avvocati statunitensi.

Bankman Fried ha lasciato l’aula intorno alle 13:00 ora locale senza accettare di essere inviato negli Stati Uniti, secondo Reuters. Tuttavia, due dei suoi avvocati hanno successivamente dichiarato ai media locali che Bankman-Fried avrebbe acconsentito all’estradizione volontaria. Qualcuno con conoscenza diretta della questione ha confermato le intenzioni di Bankman-Fried.

Roberts ha detto ai media locali che sperava che Bankman Fried tornasse in tribunale alla fine di questa settimana per formalizzare la sua decisione di porre fine alla battaglia per l’estradizione.

Bankman-Fried è arrivato al tribunale di Nassau poco dopo le 10:00 ora locale di lunedì, fermato in un furgone nero della polizia sotto la massima sicurezza dalla prigione in cui era detenuto. Le accuse presentate contro di lui la scorsa settimana nel distretto meridionale di New York sostengono che abbia orchestrato “uno dei La più grande frode finanziaria nella storia americana”.

Ha negato qualsiasi addebito.

Un tribunale delle Bahamas la scorsa settimana ha negato la libertà su cauzione a Bankman-Fried, dicendo che c’era il rischio che tentasse di fuggire. Da allora il trentenne è detenuto nella prigione di Fox Hill a Nassau. La struttura è stata criticata nei rapporti internazionali per il suo sovraffollamento e la mancanza di servizi igienici.

Bankman-Fried avrà una nuova opportunità di chiedere la libertà su cauzione negli Stati Uniti dopo la sua estradizione. Deve anche affrontare accuse civili da parte della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti e della Commodity Futures Trading Commission, che sostengono di aver ingannato gli investitori e dirottato i fondi dei clienti affidati alla borsa FTX alla sua società commerciale, Alameda Research.

Se condannato, Bankman-Fried potrebbe affrontare una pena massima di oltre 100 anni di carcere, secondo gli esperti legali.

FTX, una volta valutata 32 miliardi di dollari da investitori di alto profilo tra cui Sequoia Capital e BlackRock, è fallita nel capitolo 11 della protezione dai fallimenti nel Delaware a novembre dopo essere stata incapace di gestire un’ondata di richieste dei clienti di ritirare i propri fondi. Una società può avere più di 1 milione di creditori, secondo la dichiarazione di fallimento.

Bankman-Fried ha vissuto a Nassau, in un attico da 30 milioni di dollari nel lussuoso complesso di Albany, da quando FTX si è trasferita alle Bahamas da Hong Kong alla fine dello scorso anno, dopo che la nazione caraibica ha messo in atto un regime normativo dedicato per le risorse digitali.