James Gunn affronta Henry Cavill, la reazione di Superman al casting

Solo pochi giorni dopo James Gunn annunciarlo Henry Cavill non tornerà nei panni di Superman Nel suo piano per il futuro dell’Universo DC, ha affrontato il contraccolpo “rumoroso e poco interessante” alla rifusione.

“Sapevamo che ci sarebbe stato un periodo di sconvolgimento quando avremmo accettato questo concerto, e sapevamo che a volte avremmo dovuto fare scelte difficili e poco chiare, specialmente sulla scia della natura irritabile di ciò che ci ha preceduto”, ha scritto Gunn lunedì. , a nome del co-CEO di DC Studios. , Peter Safran, e su se stesso.

Gunn non ha fatto riferimento a Cavill o Superuomo per nome, ma molti fan della DC sono rimasti sgomenti la scorsa settimana quando il regista ha annunciato che avrebbe scritto un nuovo film di Superman che si sarebbe concentrato sui primi giorni dell’eroe e quindi non avrebbe riportato Cavill. La notizia è stata soprattutto per alcuni fan che speravano nel ritorno di Cavill dopo che è apparso in una scena post-crediti di “Black Adam” e ha annunciato sui social media in autunno che era ufficialmente tornato come Superman.

Cavill si è anche rivolto ai fan della DC su Instagram dopo la notizia della scorsa settimana.

“È una notizia triste per tutti. Dopotutto, non tornerò nei panni di Superman. Non è stata la notizia più semplice, ma questa è la vita”, ha scritto Cavill, dopo aver chiesto allo studio di annunciare il mio ritorno a ottobre, prima che venissero assunti. . “Rispetto che James e Peter abbiano un mondo da costruire. Auguro a loro e a tutti coloro che sono coinvolti nel nuovo universo buona fortuna e la più felice delle fortune”.

Gunn ha chiamato “una certa minoranza di persone online” che lo ha insultato e molestato per la notizia.

“A nessuno piace essere vittima di bullismo o insulti, ma onestamente, abbiamo passato molto di peggio. Urlare la mancanza di rispetto non influirà mai sulle nostre azioni”, ha scritto.

Leggi il post completo di Gunn qui sotto.

Una delle cose di cui io e Peter eravamo consapevoli quando abbiamo assunto la direzione degli studi DC era una certa minoranza di persone online che potevano essere, a dir poco, rumorose e scortesi.

Le nostre scelte DCU si basano su ciò che pensiamo sia meglio per la storia e su ciò che è meglio per i personaggi DC che esistono da quasi 85 anni. Forse queste scelte sono fantastiche, forse no, ma sono fatte con cuore onesto e integrità e sempre con in mente la storia.

A nessuno piace essere preso in giro o insultato, ma onestamente, abbiamo passato molto peggio di così. Un grido irrispettoso non influenzerà mai le nostre azioni.

Sapevamo che ci sarebbe stato un periodo di sconvolgimento quando avremmo preso questo concerto, e sapevamo che a volte avremmo dovuto fare scelte difficili e poco chiare, specialmente sulla scia della natura irritabile di ciò che ci ha preceduto.

Ma questo significa poco per noi rispetto al nostro lavoro di artisti e custodi nel contribuire a creare un futuro vasto e meraviglioso per la capitale.