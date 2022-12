Samsung Galaxy S24 potrebbe migliorare le prestazioni dello zoom della fotocamera

Mentre stiamo ancora aspettando il file Galaxy S23 per diventare ufficialeLe voci sullo smartphone di punta del 2024 di Samsung hanno già iniziato a circolare. Come sempre, possiamo aspettarci che Samsung migliori le prestazioni della fotocamera nei suoi telefoni di fascia alta, e lo stesso vale per Samsung Galassia S24.

I telefoni Samsung offrono già le migliori prestazioni di zoom della fotocamera del settore, con Galaxy S23 Ultra essendo l’attuale campione. Secondo Tipster Ice UniverseSecondo quanto riferito, il Galaxy S24 Ultra avrà un sensore migliore per il teleobiettivo e un meccanismo di zoom migliorato. Tuttavia, non c’è chiarezza su cosa sia effettivamente la nuova soluzione di zoom.

LG Innotek Recentemente ha presentato un nuovo teleobiettivo per fotocamera Il meccanismo fornisce un intervallo di ingrandimento continuo da 4x a 9x. Ciò significa che puoi acquisire immagini nitide a tutti i livelli di zoom, a partire da 4x e terminare a 9x, in modo simile a fotocamere digitali o DSLR dedicate. Se SAMSUNG Una fotocamera del genere può attivare uno zoom Galaxy S24 UltraPuò essere incredibile.

Tipster ritiene che la fotocamera principale del Galaxy S24 Ultra potrebbe essere la stessa del suo predecessore o vedere solo un modesto miglioramento delle prestazioni. Quali nuove funzionalità puoi aspettarti di vedere sul Galaxy S24? Fateci sapere nella sezione commenti qui sotto.