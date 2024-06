Scenario della Coppa del Mondo T20: cosa significa la vittoria dell’Afghanistan sull’Australia per le speranze di semifinale dell’India

L’Afghanistan ha sorpreso l’Australia per la prima volta nella sua storia, spalancando le porte alle semifinali.



23 giugno 2024



L’Afghanistan ha riacceso le speranze della semifinale con la vittoria sull’Australia© Agenzia France-Presse





La squadra di cricket dell’Afghanistan ha registrato la sua prima vittoria in assoluto contro l’Australia, in qualsiasi formato del gioco, battendo gli ex campioni di 21 punti nel round Super 8 della Coppa del Mondo T20 del 2024. Generalmente considerata una squadra che comprendeva giocatori di bowling di livello mondiale, i L’unità di bowling veloce è stata questa volta. È stata lei a portare l’Afghanistan alla vittoria, con Gulbuddin Naib che ha preso 4 wicket, risultando in uno spettacolo da migliore in campo. Mentre l’Afghanistan ha mantenuto vive le speranze della semifinale con la vittoria, il risultato ha dato un notevole miglioramento al gruppo Super 8. A Afghanistan (-0.650), una vittoria sul Bangladesh è d’obbligo se vogliono qualificarsi per le semifinali. La perdita potrebbe essere sufficiente anche se il margine di sconfitta per gli afgani è piccolo. Ma in questo scenario, l’India dovrebbe battere l’Australia con un ampio margine per dare all’Afghanistan un vantaggio in termini di run rate netto.

A BangladeshÈ un’immagine irrealistica perché non hanno vinto una sola partita in Super 8. Il run rate netto delle Tigri del Bengala è -2.489. Non solo devono battere l’Afghanistan con un ampio margine nella prossima partita, ma sperano anche che anche l’India batta l’Australia con un ampio margine. Quindi la situazione è praticamente impossibile.