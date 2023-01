Schultz raddoppia sull’invio di aerei da combattimento in Ucraina – POLITICO

Il cancelliere tedesco Olaf Schultz ha raddoppiato le richieste di Kiev di fornire aerei da combattimento all’Ucraina sulla scia dell’accordo di Berlino per l’invio di carri armati.

“La questione degli aerei da combattimento non viene affatto sollevata”, ha detto Schulz. colloquio Con Tagesspiegel pubblicato domenica. “Posso solo sconsigliare di entrare in una competizione costante per superarsi a vicenda quando si tratta di sistemi d’arma”.

I suoi commenti arrivano dopo che un alto funzionario ucraino ha detto sabato che Kiev e i suoi alleati occidentali erano impegnati in colloqui “accelerati” sull’eventuale invio di aerei militari e missili a lungo raggio per aiutare a combattere l’invasione russa.

La scorsa settimana, Schultz ha escluso la fornitura di aerei da combattimento, citando la necessità di prevenire un’ulteriore escalation militare. ha detto mercoledì, poco dopo che la Germania e gli Stati Uniti hanno accettato di sottomettersi carri armati avanzati Per lo sforzo bellico di Kiev.

Ucraina Ho rinnovato la sua richiesta Per gli aerei da combattimento, subito dopo Berlino e Washington hanno annunciato i carri armati. Berlino ha detto che la Germania ei suoi alleati europei invieranno circa 80 carri armati Leopard 2.

“Se in Germania il prossimo dibattito inizia non appena viene presa una decisione, non sembra molto serio e scuote la fiducia dei cittadini nelle decisioni del governo”, ha detto Schultz. tagespiegel. Tali discussioni non dovrebbero essere tenute per motivi di profilazione politica locale. Per me ora è importante che lo facciano tutti coloro che hanno annunciato la loro intenzione di fornire carri armati da combattimento all’Ucraina.

Mykhailo Podolak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha detto sabato che Kiev era in trattative con gli alleati sugli aerei, ma che alcuni partner avevano una posizione “conservatrice” sulle consegne di armi. Senza citare nessun partner per nome, ha affermato che questa posizione era “dovuta al timore di cambiamenti nella struttura internazionale”.

Hans von der Burchard ha contribuito a questo rapporto.