Scopri la lumaca luminosa piena di proteine ​​antigelo al largo della costa della Groenlandia

Gli scienziati scavando in profondità in un iceberg al largo della Groenlandia hanno scoperto un pesce con un antigelo verde brillante che scorre nelle vene.

lumache assortite (Liberis GebusUn nuovo studio ha scoperto che ) contiene i “livelli di espressione più alti” di proteine ​​antigelo di sempre.

Simile al modo in cui l’antigelo aiuta a regolare temperatura Dal motore di un veicolo in condizioni estreme, alcune specie si sono evolute per godere di una protezione simile, in particolare quelle che vivono in ambienti gelidi come le acque polari al largo terra verde .

“Le proteine ​​antigelo si attaccano alla superficie dei cristalli di ghiaccio più piccoli e rallentano o impediscono loro di crescere in cristalli più grandi e più pericolosi”, ha affermato il coautore dello studio David Gruber, ricercatore associato presso l’American Museum of Natural History (AMNH) e un Distinguished Professore di Biologia al Baruch College della City University di New York, ha detto a Live Science in una e-mail. “I pesci dei poli nord e sud hanno sviluppato indipendentemente queste proteine”.

Le proteine ​​antigelo sono state scoperte per la prima volta in alcuni pesci antartici quasi 50 anni fa, secondo Fondazione Nazionale delle Scienze (Si apre in una nuova scheda).

A differenza di alcuni tipi di rettili e insetti a sangue freddo, i pesci non possono sopravvivere quando i loro fluidi corporei si congelano, il che può causare la formazione di granuli di ghiaccio all’interno delle loro cellule e trasformarli essenzialmente in polloni di pesce.

“Il fatto che queste diverse proteine ​​antigelo si siano evolute indipendentemente in un certo numero di lignaggi di pesci diversi e non strettamente correlati mostra[s] Quanto sono critici per la sopravvivenza di questi organismi in questi habitat estremi”, ha detto a WordsSideKick.com in una e-mail John Sparks, curatore del Dipartimento di ittiologia dell’AMNH e coautore dello studio.

Le lumache producono proteine ​​antigelo “come qualsiasi altra proteina e poi le espellono nel flusso sanguigno”, ha detto Gruber. Tuttavia, le lumache “sembrano produrre proteine ​​​​antigelo nell’1% superiore di tutti gli altri geni dei pesci”.

Il sito di studio mostra la casa dell’iceberg in Groenlandia dove Liberis Gebus è stato raccolto. La barca per le immersioni può essere vista in basso a sinistra e i subacquei possono essere visti vicino al centro dell’immagine. (Credito immagine: Peter Cragg)

Gli scienziati hanno trovato la minuscola creatura simile a un girino nel 2019 durante una spedizione mentre esploravano gli habitat degli iceberg al largo della costa della Groenlandia. Durante il viaggio – che fece parte della spedizione di Costantino S.

“La lumaca era una delle poche specie di pesci che vivevano tra gli iceberg, nelle fessure”, ha detto Gruber. “Era incredibile che un pesce così piccolo potesse sopravvivere in un ambiente così freddo senza congelarsi”.

È anche raro che i pesci artici mostrino la bioluminescenza, che è la capacità di convertire la luce blu in luce verde, rossa o gialla, poiché ci sono lunghi periodi di oscurità, specialmente in inverno, ai poli. Questa caratteristica si trova solitamente nei pesci che nuotano in acque calde. Questo è il primo caso segnalato di una specie di pesce artico che mostra questo adattamento, secondo Posta AMNH (Si apre in una nuova scheda).

Gli scienziati hanno anche esaminato le proprietà biofluorescenti del pesce lumaca e hanno scoperto “due diverse famiglie di geni che codificano per proteine ​​antigelo”, secondo una dichiarazione separata, un adattamento che essenzialmente li aiuta a evitare di trasformarsi in bastoncini di pesce congelati.

Secondo la dichiarazione, questo impressionante livello di produzione di antigelo può aiutare queste specie ad adattarsi a un ambiente sotto zero. Solleva anche la questione di come se la cavano le lumache con l’aumento della temperatura dell’oceano di conseguenza Il riscaldamento globale .

“Dato il rapido riscaldamento delle acque nell’Artico, queste specie adattate alle acque fredde dovranno anche competere con specie di acqua calda che ora possono migrare verso nord e sopravvivere a latitudini più elevate (e che non avrebbero bisogno di produrre proteine ​​antigelo metabolicamente costose sopravvivere). sopravvivere nelle acque più calde dell’Artico),”, ha detto Sparks. “Nel futuro, [antifreeze] Le proteine ​​potrebbero non fornire più un vantaggio”.

I risultati sono stati pubblicati il ​​16 agosto sulla rivista bioinformatica evolutiva (Si apre in una nuova scheda).

Originariamente pubblicato su Live Science.