Anurag Kashyap commenta la presentazione del dossier del Kashmir per gli Oscar, Vivek Agnihotri risponde | Bollywood

direttore Vivek Ranjan Agnihotri ancora arrabbiato Anurag Kashyap Sperava che “The Kashmir Files” di Vivek non fosse la voce ufficiale dell’India per gli Oscar. Vivek ha twittato che la “lobby di Bollywood negazionista del genocidio” aveva avviato una campagna contro il suo film, uscito all’inizio di quest’anno. (Leggi anche: Dobaaraa Celebrity Reviews: Kubbra Sait, Elli Avram e Ridhi Dogra all’alba della storia)

Vivek ha condiviso uno screenshot di un articolo che cita Anurag, twittando mercoledì pomeriggio: “IMPORTANTE: la malvagia lobby che nega il genocidio di Bollywood ha iniziato la sua campagna contro #TheKashmirFiles per #Oscars, sotto la guida del produttore di #Dobaara”.

In un’intervista con Galatta Plus, Anurag ha parlato dell’ingresso dell’India agli Oscar di quest’anno e ha detto: “L’India potrebbe effettivamente ottenere una nomination negli ultimi cinque giochi se RRR fosse il loro film preferito. Non so quale film sceglierebbe qualcuno. Spero di non essere i file del Kashmir”.

The Kashmir Files, diretto da Vivek Agnihotri, vedeva Anupam Kher, Palavi Joshi, Mithun Chakraborty e Darshan Kumar nei ruoli principali. Il film ha ricevuto recensioni contrastanti ed è emerso come uno dei migliori film indiani dell’anno. Il film è basato sull’esodo dei Pandit del Kashmir dalla valle alla fine degli anni ’80. Sebbene il film abbia ricevuto il plauso della critica per la sua interpretazione di una questione delicata, molti lo hanno anche criticato per la sua rappresentazione di tutti i musulmani come aggressori.

D’altra parte, RRR, è diretto da SS Rajamouli, con Ram Charan e Jr NTR nei ruoli principali. Il dramma d’azione è uno dei film hindi di maggior successo di tutti i tempi e ha trovato un seguito di culto in Occidente sin dalla sua uscita digitale su Netflix.

Parla del perché $$$$ È un’opzione migliore, ha aggiunto Anurag, “Sto parlando di quanto le persone abbiano comunicato con me e di cui parlano in Occidente. Hanno scoperto un nuovo regista di nome Rajamouli con RRR. Come tutto ha funzionato ovunque ogni volta per me, RRR è ha lavorato per loro. E l’hanno trovato migliore di qualsiasi altro film Marvel. L’Occidente vede “RRR” diverso da come lo vediamo noi, e a loro piaceva “RRR”. Se RRR diventa la scelta dell’India, il 99% potrebbe essere nominato per un’Academy Premio. Questo è l’effetto che RRR ha avuto nel mondo di Hollywood. L’India potrebbe ottenere una nomination nelle ultime cinque partite se RRR è il film di nostra scelta. “

Anurag è tornato di moda con il suo prossimo film Dobaara it