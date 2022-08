Dennis Eckersley brucia i pirati durante la trasmissione dei Red Sox

Dennis Eckersley lascerà presto lo stand dei Red Sox. Probabilmente non vedrà molti giochi di Pirates come un fan abituale.

Il lealista della Hall of Fame, 67 anni, ha dato fuoco al roster “patetico” dei Pirates durante la vittoria per 5-3 di Boston martedì sera.

“Stai parlando di una squadra senza nome. Non esiste una squadra come questa”, ha detto Eckersley. “Questo è un misto di nulla. È sciocco. È davvero.”

Eckersley e il suo partner di trasmissione, Dave O’Brien, hanno paragonato negativamente la ricostruzione dei Pirati a quelle attuate dai membri della famiglia reale.

“È ridicolo. Lo è davvero. È patetico”, ha detto Eckersley con i Red Sox già in vantaggio per 5-0 nel secondo tempo.

I Buccaneers hanno un’età compresa tra 45 e 71 anni in questa stagione e un totale di 194-306 nelle ultime tre stagioni.

Fortunatamente per la Leggenda A più vicina, questa sarà probabilmente l’ultima serie che sarò costretto a guardare giocando a Pirates. Eckersley ha detto al Boston Globe Lascerà lo stand NESN dopo la stagione.

Dennis Eckersley è stato premiato con una A il 21 settembre 2019. Getty Images

Il pirata è nel mezzo di un massiccio processo di ricostruzione. Getty Images

“Avere nipoti nella Bay Area e visitarli in bassa stagione mi ha davvero spinto in avanti”, ha detto Eckersley. “Ho appena imparato, devi andare e stare con i bambini. In quegli anni formativi, devi essere lì. “