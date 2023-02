Sean Payton diventa il prossimo capo allenatore dei Broncos dopo i Saints, secondo quanto riferito Denver pone fine al compenso commerciale

Sean Payton è destinato a diventare il prossimo capo allenatore del Denver BroncosE Secondo l’insider della CBS Sports NFL Jonathan Jones. il Santi di New Orleans E i Broncos hanno finalizzato il risarcimento commerciale per l’allenatore Sean Payton, Secondo ESPNrimuovendo l’ultimo ostacolo per Payton che diventa il prossimo allenatore di Denver.

Adam Shifter Aggiunge che le chiamate di lavoro La scelta del primo turno di Denver da San Francisco (n. 30 in totale) e la scelta del secondo turno del 2024 verranno inviate a New Orleans per la scelta del terzo turno del 2024.

Payton, 59 anni, si è allenato l’ultima volta con i Saints nel 2021 ma è ancora sotto contratto, motivo per cui è necessario negoziare un accordo. La carriera di allenatore della NFL dell’Illinois orientale è iniziata nel 1997 con le aquile. Il suo viaggio di 15 anni attraverso il campionato ha coperto i tre quarti dell’NFC East, meno Washington, prima di assumere la carica di capo allenatore dei Saints nel 2013.

Mentre era a New Orleans, ha compilato un record di 152-89 (. 631 percentuale di vittorie) e un record di 9-8 andando ai playoff. I Saints hanno vinto il Super Bowl XLIV. Ha guidato la franchigia attraverso le conseguenze dell’uragano Katrina prima di essere coinvolto in uno scandalo nel 2012. Payton è stato sospeso per l’intera stagione, dandogli l’onore di essere il primo allenatore dell’era moderna ad essere sospeso. L’Associated Press lo ha nominato allenatore dell’anno nel 2006 dopo che la sua squadra è andata 10-6.

Sotto la direzione di Payton e, in gran parte, del quarterback Drew Brees, l’attacco di New Orleans è secondo in punti a partita (27,5), primo in yard a partita (391,4), primo in terza conversione in discesa (45,4%) e conversioni in zona rossa ( 61,1).%) dal 2006 al 2021.

Russell Wilson ha lottato nella sua prima stagione con Denver da quando è stato acquisito tramite scambio a Seattle. Ha completato solo il 60% dei suoi passaggi per 16 touchdown, 11 intercettazioni e un punteggio di passaggio di 84,4; Tutti sono classificati 25 o peggio in tutto il campionato. Wilson è andato 4-11 da titolare che alla fine ha portato al licenziamento dell’allenatore del primo anno Nathaniel Hackett.

La trentesima selezione complessiva è ora passata di mano in tre diverse occasioni. Originariamente era detenuto da San Francisco prima di essere inviato a Miami come parte di un pacchetto commerciale che consentiva il 49ers Per selezionare il quarterback Trey Lance. il delfini Poi lo mandò ai Broncos in cambio del rusher Bradley Chubb. Ora viene inviato a New Orleans come parte del commercio di Payton.

New Orleans non aveva una scelta al primo turno nel Draft NFL 2023 dopo la decisione di ottenere una seconda scelta al primo turno da Filadelfia lo scorso anno. Di conseguenza, gli Eagles si sono classificati al 10 ° posto assoluto. Denver ancora una volta senza una scelta al primo turno nel Draft NFL 2023 dopo essere stata inviata al Seahawk Come parte del commercio di Russell Wilson.