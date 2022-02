Si stima che 1.000 titoli “solo digitali” scompariranno con la chiusura di Nintendo 3DS e Wii U eShop

Ieri Nintendo ha annunciato l’inizio di a spegnimento graduale Per 3DS Store e Wii U eShop.

È destinato a spazzare via un’enorme quantità di contenuti digitali su questi sistemi, ma quanti giochi possiamo aspettarci che scompaiano? Mentre già sappiamo Destini di Fire Emblem: Rivelazione E il suo DLC andrà persoi nostri amici dentro VGC Ora hanno fatto alcune stime approssimative, evidenziando il numero di giochi che non saranno più disponibili per i fan.

Qui in Occidente, ci sono attualmente circa 2.000 giochi disponibili tramite 3DS e Wii U eShop, e sembra che circa 1.000 titoli “solo digitali” andranno per sempre su queste piattaforme. Senza dimenticare le offerte di Virtual Console che stanno scomparendo, con circa 350 attualmente Non Disponibile su Nintendo Switch Online.

– Solo circa 450 giochi digitali Wii U

– Circa 600 giochi 3D solo digitali

– Sono disponibili fisicamente anche circa 100 giochi Wii U

– Sono disponibili fisicamente anche circa 300 giochi 3D

– Quasi 530 giochi per Virtual Console, di cui circa 350 non sono attualmente disponibili su Nintendo Switch Online

La graduale chiusura da parte di Nintendo dell’eShop 3DS e Wii U rimuoverà l’uso delle carte di credito dal servizio 23 maggio 2022. Non è più possibile aggiungere fondi della Nintendo eShop Card agli account eShop a partire da 29 agosto 2022ma i codici di download possono ancora essere riscattati fino a tardi marzo 2023.

