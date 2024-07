SpaceX lancerà la navicella spaziale Polaris Dawn, che includerà la prima passeggiata spaziale commerciale, entro il 31 luglio.

È stata ora fissata la data di lancio del primo volo spaziale commerciale che prevede una passeggiata nello spazio.

Alba polare La navicella spaziale, parte di un programma privato di volo spaziale umano finanziato dal miliardario Jared Isaacman, non decollerà prima del 31 luglio, hanno annunciato oggi (3 luglio) i rappresentanti del progetto in una breve dichiarazione. Su X . Isaacman e SpaceX Fondatore e Presidente del Consiglio Direttivo Elon Musk la cui azienda fornirà la capsula Dragon per Polaris Dawn e Falco 9 Il missile non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione tramite i social media.

L’equipaggio sta progettando di effettuare il primo volo privato in assoluto Passeggiata nello spazio Con tute spaziali speciali di SpaceX progettate appositamente per questo sforzo, insieme a una serie di esperimenti. L’orbita Polaris Down porterà la missione ad un’altitudine di circa 435 miglia (700 chilometri) sopra Terra , Il volo con equipaggio più alto dai tempi dell’Apollo luna Spedizioni negli anni ’60 e ’70. Per confronto, Stazione Spaziale Internazionale Il pianeta orbita ad una distanza di circa 250 miglia (400 km).

La missione Polaris Dawn sarà la prima di tre missioni Programma Polaris , tutti finanziati e sotto la guida di Isaacman. Il fondatore di Shift4 ha anche guidato e finanziato l’intero gruppo civico Ispirazione4 Lanciato nel settembre 2021, il progetto ha raccolto 250 milioni di dollari per il St. Jude Children’s Research Hospital nel Tennessee; Isaacman prevede di continuare questo supporto attraverso Polaris Expeditions.

Oltre a Isaacman, la missione include il tenente colonnello in pensione dell’aeronautica americana Scott “Kid” Poteet come pilota e gli specialisti di missione Sarah Gillies e Anna Menon, che sono ingegneri operativi presso SpaceX.

Secondo i rappresentanti del progetto, la complessità della missione ha richiesto ritardi durante lo sviluppo rispetto all’obiettivo di lancio iniziale previsto per la fine del 2022. L’ultimo grande ritardo nel febbraio 2024 ha rinviato all’estate il lancio previsto per aprile.

“Il tempo aggiuntivo continua a fornire il tempo di sviluppo necessario per garantire il completamento sicuro di questi obiettivi della missione e il lancio e il ritorno sicuri del Dragon e dell’equipaggio”, ha affermato il Programma Polaris tramite X all’epoca.

Poteet ha sottolineato che anche il programma degli allenamenti è in evoluzione Discussione sugli “spazi” su X “Ci siamo concentrati su ciò che la NASA ha fatto per generazioni in termini di identificazione di ambienti e situazioni che causano stress”, ha detto il 4 maggio, sottolineando che parte del lavoro consisteva nel riconoscere dove i compagni di squadra stavano avendo successo e dove potrebbero essere necessari per aiutare.