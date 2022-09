SpaceX lancia altri 52 satelliti Starlink, un razzo terrestre in mare

SpaceX ha lanciato in orbita 52 dei suoi satelliti Internet Starlink sabato sera (24 settembre) e ha anche saltato l’atterraggio di un razzo in mare.

un Falco 9 Missile superato con 52 collegamento stellare Il veicolo spaziale è decollato dalla Cape Canaveral Space Force Station, in Florida, sabato alle 19:32 EDT (2332 GMT).

Poco meno di nove minuti dopo, il primo stadio del Falcon 9 è tornato sulla Terra per un preciso atterraggio SpaceX Carenza di “droni” a Gravitas, che era di stanza nell’Oceano Atlantico. Era il quarto decollo e atterraggio di questo particolare booster, Secondo la descrizione della missione di SpaceX (Si apre in una nuova scheda).

Un razzo SpaceX Falcon 9 ha lanciato 52 satelliti Internet Starlink dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida il 24 settembre 2022. (Credito immagine: SpaceX)

Lo stadio superiore del Falcon 9 ha schierato 52 Starlink 15,5 minuti dopo il decollo come previsto, SpaceX ha confermato tramite Twitter (Si apre in una nuova scheda).

Il lancio di sabato continua l’edificio della megacostellazione Starlink di SpaceX, che fornisce servizi Internet a persone in tutto il mondo. L’azienda ha ora sviluppato quasi 3.400 satelliti Starlink e prevede di lanciarne altri migliaia.

A partire dal prossimo anno, SpaceX inizierà a lanciare i satelliti Starlink versione 2, che saranno molto più grandi e capaci dell’attuale iterazione. La navicella V2 potrà inviare comunicazioni direttamente agli smartphone, e lo farà per i clienti T-Mobile tramite un progetto chiamato “ Copriti e oltre fondatore e CEO di SpaceX Elon Musk annunciato il mese scorso.

SpaceX prevede di lanciare i lotti Starlink V2 a bordo del mega di nuova generazione Astronave Il veicolo, che trasporterà anche merci e persone sulla Luna e su Marte, se tutto andrà secondo i piani. Il primo volo di prova orbitale dell’astronave “molto probabile” parlare a novembre Musk ha detto di recente.

Il lancio di sabato è stata la 43a missione orbitale di SpaceX nel 2022, aggiungendosi al record di lancio di un anno dell’azienda. Il precedente livello più alto per il lancio di SpaceX in un anno era 31, raggiunto nel 2021.

Nota dell’editore: Questa storia è stata aggiornata alle 19:55 EDT del 24 settembre con la notizia di un lancio riuscito, un atterraggio di razzi e un dispiegamento di satelliti.