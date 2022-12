SpaceX lancia la prima missione della costellazione Starlink Gen2: Spaceflight Now

1 in parte: “Il nostro lavoro consentirà a SpaceX di iniziare la distribuzione di Gen2 Starlink, che porterà la prossima generazione di banda larga satellitare agli americani in tutto il paese, compresi coloro che vivono e lavorano in aree non raggiunte dai sistemi terrestri o normalmente non raggiunte da sistemi terrestri. Approvazione della costellazione Starlink Gen2. Il nostro lavoro consentirà inoltre il servizio a banda larga via satellite in tutto il mondo, contribuendo a colmare il divario digitale su scala globale.

“Allo stesso tempo, questa sovvenzione limitata e i termini associati proteggeranno altri operatori satellitari e di terra da interferenze dannose, manterranno un ambiente spaziale sicuro, promuoveranno la concorrenza e proteggeranno lo spettro orbitale e le risorse per un uso futuro”, ha scritto la FCC. “Stiamo ritardando l’azione sul resto dell’applicazione SpaceX in questo momento.”

Nello specifico, la FCC ha autorizzato SpaceX a lanciare la massa iniziale di 7.500 satelliti Starlink Gen2 in orbite a 525, 530 e 535 chilometri, con inclinazioni rispettivamente di 53, 43 e 33 gradi, utilizzando frequenze in banda Ku e Ka- gruppo musicale. . La FCC ha ritardato una decisione sulla richiesta di SpaceX di far funzionare i satelliti Starlink Gen2 in orbite più alte e più basse.

La missione Starlink 5-1 di mercoledì ha preso di mira l’orbita, che è alta 530 chilometri (329 miglia) con un’inclinazione di 43 gradi rispetto all’equatore.