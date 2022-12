Politico è stato criticato per aver definito Meghan Markle una “narcisista” insieme a Trump, Elon Musk e Kanye West

Iscriviti all’indirizzo email serale per ricevere la tua guida quotidiana alle ultime novità Iscriviti gratuitamente all”e-mail dell”indirizzo serale negli Stati Uniti

Politico È stata criticata per aver incluso Meghan Markle nella sua lista di “narcisisti” di fine anno insieme a Donald Trump, Elon Musk, Kanye West e Sam Bankman Fried.

il Articolo di opinionecon il titolo Il 2022 è l’anno in cui siamo tutti stanchi dei narcisistiha scatenato una reazione rabbiosa sui social per aver paragonato la duchessa di Sussex a una galleria di presunti truffatori, antisemiti e farabutti.

L’articolo sosteneva ampiamente che la trasgressione egoistica di alcune celebrità aveva finalmente rivolto il pubblico alle loro buffonate in cerca di attenzione.

Politico Cita il documentario Netflix in sei parti Harry e Meghan, Dove la coppia discute della loro relazione e si allontana dai propri doveri reali come esempio.

L’autore ha differenziato Meghan dai contributori più famosi dell’articolo come Elizabeth Holmes, la truffatrice di Theranos condannata, osservando che “la dipendenza della famiglia del Sussex dall’opinione pubblica è benigna”.

Tuttavia, Chris Taylor, corrispondente senior di Reuters, ha definito “folle” l’inclusione di Meghan nell’articolo.

L’autrice e analista politica Kirsten Powers ha twittato: “Che diavolo è questo Politico. “

“Non esiste un pianeta su cui Meghan Markle si trovi con questo gruppo di persone. Una donna di colore che difende se stessa non significa ‘narcisista’. L’odio misto diretto contro di lei dimostra davvero che il suo punto non lo è.”

CON @dipendente – Non esiste un pianeta a cui appartenga Meghan Markle con questo gruppo di persone. Una donna di colore che difende se stessa non significa “narcisismo”. L’odio sfrenato diretto contro di lei dimostra davvero che il suo punto non lo è. pic.twitter.com/4Eism0OUOy – Iscriviti alla mia newsletter Substack (@KirstenPowers) 26 dicembre 2022

Il regista del podcast Paul E. Martin ha scritto: “Come è stata inserita Meghan Markle in questo gruppo in nome di Dio? Non è perfetta, ma una donna di colore che difende se stessa e la sua famiglia non è considerata ‘narcisista’. Seriamente @politico .”

Washington Post L’editorialista Karen Attia twittalo “Le donne bianche sono perfettamente felici di essere soldati dell’odio + attacchi contro le donne nere.”

L’inclusione di Meghan Markle nella lista dei narcisisti del 2022 ha fatto arrabbiare alcuni commentatori su Twitter (Netflix)

L’utente di Twitter Lisa Glass ha scritto che il 2022 “è l’anno di cui siamo tutti stufi… Politico“, Reclamo Politico Il caporedattore Ryan Heath per rispondere alle critiche.

Il signor Heath ha scritto: “Se vuoi cancellare un’intera pubblicazione perché uno dei nostri 600 giornalisti ha inserito Meghan Markle nella lista nera, mi sto davvero stancando del dibattito libero”.

“Se, invece, non accetti di essere incluso nella lista, puoi dirlo invece.”

L’indipendente Chiamata Politico commentare.