Dow Jones in rialzo dopo la debolezza dei dati immobiliari; Il titolo Tesla registra un nuovo minimo, in mezzo a un declino storico

Il Dow Jones Industrial Average è salito mercoledì dopo i dati economici, con la pubblicazione di un altro rapporto immobiliare e dell’indice manifatturiero della Fed. Il titolo Tesla ha toccato un altro minimo prima di rimbalzare bruscamente, cercando di recuperare una piccola parte del suo minimo storico di dicembre.







I dati economici di mercoledì includono il Pending Home Sales Index e il Richmond Fed Manufacturing Index. È improbabile che la Fed di Richmond scateni molte azioni azionarie.

Ma le vendite di case in sospeso a novembre potrebbero spostare le scorte di costruttori di case, che si sono presentate di recente Aumento dei segni di forza. Secondo le stime dell’Econoday, le vendite di case in sospeso da parte della National Association of Realtors sono diminuite del 4% a novembre, molto peggio del previsto calo dello 0,5%.

Martedì, Case Schiller lo ha riferito I prezzi delle case sono diminuiti in ottobre Per il quarto mese consecutivo, i tassi ipotecari più elevati hanno continuato a frenare la domanda. Il Case-Shiller Home Price Index per novembre è previsto per fine gennaio.

Nel frattempo, il Richmond, Virginia Fed’s Fifth District Survey of Manufacturing Activity Index ha pubblicato un’unica lettura per dicembre, al di sopra della lettura prevista di -6 e della lettura di novembre di -9. L’indagine misura l’attività manifatturiera nella regione al confine con Maryland, South Carolina e West Virginia.

Sul fronte dei guadagni, il colosso della distribuzione di uova di gallina Cal Maine Alimenti (calma) il mercoledì dopo la chiusura. Il titolo CALM è in un intervallo di acquisto a 62,74 punti di acquisto dopo i forti guadagni nelle ultime settimane.

leader delle auto elettriche Tesla (TSLA) ha registrato un’inversione al rialzo mercoledì, in rialzo di oltre il 4% poiché Baird ha confermato la sua sovraperformance sul titolo, nonostante un taglio dell’obiettivo di prezzo, e dopo che Wedbush aveva previsto che la casa automobilistica avrebbe probabilmente mancato le stime del quarto trimestre. Pionieri della tecnologia in Dow Jones una mela (AAPL) E il Microsoft (MSFT) è stato ancora scambiato più in alto mercato azionario oggi Aprire.

Salute cardinale (CAH), mezzo pezzo (MEDP), Classifica IBD scorta Scienze Neurobiologiche (nbix) E il Roadhouse del Texas (TXRH) – così come i nomi del Dow Jones Amgen (AMGN), Larva (Gatto) E il chevron (CVX) – tra i primi titoli da considerare nelle watchlist degli investitori. Tieni presente che la recente debolezza del mercato dovrebbe mantenere gli investitori sulla difensiva.

endocrino è Classifica IBD scorta. bruco F mezzo pezzo Era recente Azione IBD oggi comp. E Cardinal Health lo è In primo piano Nella colonna Azioni vicino alla zona di acquisto di questa settimana.

Dow Jones oggi: prezzi del petrolio e rendimenti del tesoro

Dopo la campana di apertura di mercoledì, il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0,1%, mentre l’S&P 500 è salito dello 0,15%. Il Nasdaq Composite, fortemente tecnologico, è salito dello 0,2% nella mossa mattutina.

Tra di noi Fondi negoziati in borsaNasdaq 100 Invesco QQQ Trust Tracker (QQQ(in rialzo dello 0,5% e l’ETF SPDR S&P 500)spiare) è salito dello 0,4% all’inizio di mercoledì.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è sceso al 3,80% mercoledì mattina, con il rendimento che lotta per mantenere la linea dei 50 giorni dopo due settimane di forti guadagni. Nel frattempo, i prezzi del petrolio statunitense sono stati scambiati leggermente al ribasso mercoledì, con i futures del greggio West Texas Intermediate che hanno incontrato resistenza appena sopra i $ 79 al barile dopo un avanzamento di due settimane.

Il mercato azionario è sotto pressione

Martedì, il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0,1%, mentre l’S&P 500 è sceso dello 0,4%. Il Nasdaq Composite ad alto contenuto tecnologico ha venduto l’1,4%.

La rubrica Big Picture di martedì Ha commentato: “Martedì il mercato azionario ha iniziato una settimana di negoziazione con una performance mista, poiché l’aumento dei rendimenti obbligazionari ha alimentato le vendite nel settore tecnologico. Storicamente, l’ultima settimana di negoziazione dell’anno è generalmente positiva per il mercato azionario. Ma con il rialzo del mercato sotto pressione, i venditori dettano ancora la procedura.

Cinque azioni Dow Jones da acquistare e guardare ora

Azioni Dow da tenere d’occhio: Amgen, Caterpillar, Chevron

Il produttore farmaceutico Amgen continua a seguire una base piatta dopo tre settimane di sconfitte consecutive. Le azioni sono scese oltre la linea dei 50 giorni dopo ulteriori perdite martedì. Al momento, il punto di acquisto corretto è 296,77, ma lo stock deve prima riprendere decisamente 50 giorni. Mercoledì, il titolo AMGN è salito dello 0,4%.

Il membro del Dow Jones Caterpillar ha finito per inseguire il territorio in rialzo del 5% sopra il punto di acquisto di $ 239,95 sulla base piatta di martedì, per me Riconoscimento del modello IBD MarketSmith. La zona di acquisto è salita a 251,95. Al rialzo, la linea RSI del titolo, un importante indicatore tecnico, ha raggiunto nuovi massimi. Le azioni CAT sono aumentate dello 0,1% mercoledì.

Magazzino GATTO Mostra 98 forti su 99 perfetti Classificazione composita IBDper ogni Controllo delle scorte IBD. Il rating composito è progettato per aiutare gli investitori a trovare facilmente i titoli con la crescita più elevata.

Il gigante energetico Chevron si è mosso decisamente sopra la linea dei 50 giorni durante il rally dell’1,3% di martedì, spostandosi sul lato destro della base piatta di 189,78 acquisti. Il titolo CVX è sceso dello 0,5% mercoledì mattina, in linea con i prezzi del petrolio.

4 titoli di crescita da tenere d’occhio in CurSrally del mercato azionario

I migliori titoli da tenere d’occhio: Cardinal Health, Medpace, Neurocrine

salute cardinale, Stock di oggi da IBD, mantenendosi vicino a 81,67 punti di acquisto su una base piatta. Le azioni sono scese dell’1,1% martedì. Il titolo CAH è stato leggermente più alto mercoledì.

Medpace è rimbalzato bruscamente dalla linea dei 50 giorni la scorsa settimana, con un guadagno del 3,3%. Ma il titolo ha rinunciato a gran parte di quei guadagni durante il calo del 2% di martedì. Per ora, il punto di acquisto corretto si profila a 235,82, ma è in gioco anche l’ingresso anticipato a 220,09. Il titolo MEDP è salito dello 0,1% mercoledì.

Classifica IBD Il titolo neurocrino è sceso dell’1,15% martedì, testando ancora una volta il supporto intorno al livello di 50 giorni. Il recente rimbalzo dalla linea dei 50 giorni è stato rialzista per le prospettive del titolo, ma ora il titolo sta testando nuovamente quest’area chiave. Il titolo NBIX è sceso leggermente mercoledì.

Texas Roadhouse mostra un nuovo punto di acquisto a 101,85 su una base piatta, ma ora si sta consolidando al di sotto della linea dei 50 giorni. Il leader del ristorante cercherà di recuperare questo indicatore chiave nelle prossime sessioni, ma il calo del 2,2% di martedì è stato un segnale di avvertimento. Il titolo TXRH è stato scambiato in rialzo dello 0,3% mercoledì mattina.

Azioni da tenere d’occhio

Questi sono i primi sei titoli da tenere d’occhio nel mercato azionario oggi, inclusi tre leader Dow.

Il nome della Società Codice Il giusto punto di acquisto tipo base Salute cardinale (CAH) 81.67 Fondo piatto mezzo pezzo (MEDP) 235,82 unire Roadhouse del Texas (TXRH) 101,85 Fondo piatto Larva (Gatto) 239,95 Fondo piatto chevron (CVX) 189,78 Fondo piatto Amgen (AMGN) 296,77 Fondo piatto

Fonte: dati IBD al 28 dicembre 2022

azioni Tesla

azioni Tesla Martedì è crollato di un altro 11,4%, estendendo la serie di sconfitte a sette sessioni e raggiungendo il minimo di 52 settimane di 108,76. Le azioni hanno chiuso a circa il 73% dal loro massimo di 52 settimane.

Le azioni hanno toccato un nuovo minimo mercoledì mattina a 108,24 prima di invertire la rotta e salire di oltre il 4%. Il titolo TSLA dovrebbe scendere del 44% per il mese di dicembre, la peggiore performance mensile di sempre, secondo i dati di mercato di Dow Jones.

All’inizio di mercoledì, Baird ha abbassato il suo obiettivo di prezzo sul gigante dei veicoli elettrici da 316 a 252, ma è comunque superiore al 130% da dove le azioni hanno chiuso martedì. La nota ha mantenuto il rating outperform di Tesla e lo ha raccomandato come titolo “best buy” per il 2023.

Leader del Dow Jones: Apple e Microsoft

nel mezzo azioni Dow JonesLe azioni Apple hanno venduto l’1,4% martedì, riducendo le perdite dopo aver toccato il minimo di 52 settimane di 128,72. Il titolo è sceso di circa il 30% rispetto al massimo di 52 settimane. Le azioni sono aumentate dello 0,5% mercoledì.

Il titolo Microsoft è sceso dello 0,7% martedì, scendendo ulteriormente al di sotto della sua linea di 50 giorni. Il gigante del software è aumentato di circa il 31% rispetto al suo massimo di 52 settimane. Il titolo MSFT è salito dello 0,7% all’inizio di mercoledì.

