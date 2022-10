SpaceX lancia un satellite per le comunicazioni, un missile terrestre su una nave in mare

SpaceX ha lanciato un satellite per le comunicazioni e ha fatto atterrare un razzo in mare all’inizio di sabato (15 ottobre), poche ore dopo aver portato a casa quattro astronauti dalla Stazione Spaziale Internazionale.

un Falco 9 Un razzo che trasportava il satellite Hotbird 13F di Eutelsat è decollato da Cape Canaveral, in Florida forza spaziale La stazione è sabato alle 1:22 EDT (0522 GMT), alla fine della finestra della missione di quasi due ore.

Il primo stadio del Falcon 9 è tornato sulla Terra meno di nove minuti dopo il lancio, atterrando a bordo di un drone SpaceX, che era di stanza nell’Oceano Atlantico al largo della costa della Florida.

Questo è stato il terzo lancio e atterraggio per questa primissima fase, secondo Descrizione della missione SpaceX (Si apre in una nuova scheda). Il booster ha anche contribuito a lanciare la missione cargo CRS-24 da SpaceX a Stazione Spaziale Internazionale Dicembre 2021 e un pagamento all’azienda collegamento stellare Satelliti Internet.

Nel frattempo, lo stadio superiore del Falcon 9 ha continuato a portare in orbita l’Hotbird 13F. Il satellite – costruito da Airbus Defence and Space e sarà gestito dalla Francia Eutelsat – Inserito nei tempi previsti circa 36 minuti dopo il decollo.

Hotbird 13F è diretto in un’orbita geostazionaria, a circa 22.300 miglia (35.900 km) sopra la Terra. Il veicolo spaziale e il suo veicolo spaziale gemello, l’Hotbird G, sostituiranno altri tre veicoli spaziali Hotbird, che attualmente forniscono 1.000 canali TV a oltre 160 milioni di case in Europa, Nord Africa e Medio Oriente, Secondo Eutelsat (Si apre in una nuova scheda). Hotbird G guiderà anche un Falcon 9 in orbita, forse già il mese prossimo.

Il decollo di sabato mattina è avvenuto meno di nove ore dopo che la missione astronauta Crew-4 della SpaceX della NASA è tornata sulla Terra dalla stazione spaziale. La capsula del drago di Crew-4, chiamata Freedom, spruzzare Al largo della costa di Jacksonville, in Florida, venerdì (14 ottobre) alle 16:55 EST (2055 GMT).

Nota dell’editore: Questa storia è stata aggiornata alle 2:15 EDT del 15 ottobre con la notizia del successo del lancio, dell’atterraggio di razzi e del dispiegamento del satellite.