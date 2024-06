LONDRA— Gli attivisti ambientali hanno spruzzato molte famose pietre archeologiche in Gran Bretagna Stonehenge Il sito in materiale arancione mercoledì, chiedendo che il prossimo governo del Regno Unito venga scelto in a Elezioni nazionali “Firma un trattato giuridicamente vincolante per eliminare gradualmente i combustibili fossili entro il 2030”, ha affermato il 5 luglio il gruppo di protesta Just Stop Oil.

Un video pubblicato dal gruppo mostrava due attivisti che correvano verso le pietre preistoriche elencate nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO con quelli che sembravano estintori e poi le spruzzavano con quella che il gruppo ha definito “polvere di vernice arancione”.

Just Stop Oil ha affermato che gli attivisti hanno “decorato” le pietre per attirare l’attenzione sul “mancato impegno del governo britannico nella difesa delle nostre comunità”.

Gli astanti sono intervenuti per cercare di fermare gli attivisti e successivamente è intervenuta la polizia del Wiltshire Egli ha detto Due persone sono state arrestate “con l’accusa di aver danneggiato l’antico monumento”.

“I sostenitori di Stop Oil, insieme a cittadini di Austria, Canada, Norvegia, Paesi Bassi e Svizzera, si uniranno alla resistenza quest’estate se i loro governi non intraprenderanno azioni significative”, ha detto in una nota un portavoce del gruppo.

English Heritage, che gestisce il sito di Stonehenge, ha dichiarato a CBS News che l’incidente è stato “profondamente inquietante e i nostri curatori stanno indagando sull’entità del danno”, ma il monumento è rimasto aperto al pubblico.

La protesta è arrivata un giorno prima del solstizio d’estate, il giorno più lungo dell’anno, quando la folla tradizionalmente si riunisce a Stonehenge per festeggiare e guardare l’alba apparire attraverso le antiche pietre.

Il primo ministro britannico Rishi Sunak, il partito conservatore in carica che secondo i sondaggi d’opinione è molto indietro rispetto al suo principale rivale, ha rilasciato poche settimane prima delle elezioni: Risposta breve per protestare mercoledì, definendo “Just Stop Oil” una “vergogna”.

In qualità di leader del paese, Sunak ha rinviato i piani per introdurre un divieto sulla vendita di nuovi veicoli a benzina dal 2030 al 2035 e ha promesso che, se rieletto, non imporrà alcuna nuova regola sull’efficienza energetica ai proprietari di case o proprietari immobiliari del Regno Unito.

“Stonehenge al Solstice è incentrato sulla celebrazione del mondo naturale – ma guarda lo stato in cui si trova! Abbiamo tutti il ​​diritto di vivere una vita libera dalla sofferenza, ma il continuo incendio di petrolio, carbone e gas porta morte e sofferenza al pianeta. La portata non ha eguali”, ha affermato Just Stop Oil. “È tempo per noi di pensare a ciò che la nostra civiltà lascerà dietro di noi – qual è la nostra eredità? Restare inattivi per generazioni funziona bene con le pietre – non con la politica climatica”.

Il gruppo ha organizzato una serie di proteste nell’ultimo anno, spruzzando opere d’arte famose con una sostanza arancione simile e bloccando persino il traffico sulla principale autostrada M-25 che corre intorno a Londra.

