Metroid Prime 4: Beyond non sarà un “momento BOTW” per il franchise, e va bene così

Quando Nintendo ha concluso il suo ultimo spettacolo dal vivo con la rivelazione completa di Metroid Prime 4: Beyond, il mondo si è fatto un po’ più forte mentre i fan celebravano il glorioso ritorno di uno dei franchise più venerati dell’azienda. FinalmenteDopo essere stato inizialmente annunciato nel 2017, il lancio di Prime 4 è previsto per il 2025 e sembra sorprendente.

Anche se la stragrande maggioranza ha reagito al trailer con entusiasmo e anticipazione, c’è stato anche chi si è sentito deluso, sottolineando le somiglianze tra il gioco e i precedenti capitoli di Prime, sia in termini di grafica che di gameplay.

Il punto è questo: ho capito. Davvero. Dopo 7 (o 18) anni di attesa, la nostra immaginazione sta decisamente iniziando ad avere la meglio su di noi, e dopo giochi come The Legend of Zelda: Breath of the Wild e persino Super Mario Bros. Meraviglia Per dimostrare quanto Nintendo sia disposta a deviare dalla formula collaudata, è naturale supporre che Prime 4 rappresenterà anche un’importante evoluzione per una serie iniziata nel 2002.

Un po’ deluso da Metroid Prime 4. Il gioco è in lavorazione probabilmente da 10 anni. Lo hanno scartato e hanno ricominciato da capo. Alla fine sembra ancora un gioco WiiU. Speravo che lo portassero in una nuova direzione che non conoscevo– Marcus si allena per Evo (@CosmonautMarcus) 18 giugno 2024

Ora, non sto dicendo che gli sviluppatori debbano riposare sugli allori e accontentarsi del minimo indispensabile; Sperimentare, spingersi oltre i limiti e sfidare le aspettative dei giocatori è sempre una buona cosa. Ma con Prime 4, penso che sia importante esaminare le nostre aspettative e comprendere la realtà di questo gioco.

Diamo un’occhiata al tempo di sviluppo per iniziare. Non ho dubbi che Prime 4 sia stato annunciato troppo presto, e pochi si opporrebbero a ciò. Molti giochi Nintendo proprietari in questi giorni vengono rivelati e rilasciati nel giro di pochi mesi, ma quasi due anni dopo l’annuncio di Prime 4 nel giugno 2017, Shinya Takahashi di Nintendo ha confermato che lo sviluppo riprenderà Da zero ai Retro Studios.

Quindi analizziamo questo. Se lo sviluppo iniziasse a gennaio 2019, ciò significherebbe che Prime 4 avrebbe avuto circa cinque anni per cuocere nel forno ormai (gran parte dei quali sarà probabilmente influenzata anche dalle restrizioni pandemiche nel 2020 e nel 2021). 20 anni fa questo sarebbe sembrato insolito, ma per i titoli ad alto budget dell’ottava e nona generazione di console è la norma. L’unica differenza con Prime 4 è che noi fan lo sapevamo da sempre (buona fortuna). Manoscritti del sesto sceiccoBethesda).

So che molte persone probabilmente stanno leggendo questo e pensando a qualcosa del genere: “Beh, non è così Nostro Guai, vero?” E avresti ragione. Quello che però ci tengo a precisare è che quando un gioco diventa un’entità conosciuta e viene successivamente tenuto sotto un velo di segretezza (perché… Sette anni, attenzione), è fin troppo facile avere aspettative gonfiate. Mi è successo in più occasioni.

È anche impossibile evitare la crescente speculazione secondo cui Prime 4 potrebbe bypassare completamente lo Switch e generare il suo successore. Questa conclusione è certamente comprensibile, ma è tuttavia infondata. Nintendo ha costantemente etichettato Prime 4 come un gioco Switch, anche nelle sue formazioni regolari durante gli aggiornamenti finanziari. Ora, so che alle aziende piace abbellire le informazioni o usare indicazioni errate di tanto in tanto, ma mentire apertamente su quale piattaforma verrà rilasciato Prime 4? No, non l’ho mai comprato. Prime 4 sembra un gioco Switch perché lo è Lui è Uno. Anche se finisse per essere cross-gen, la versione Switch 2 sarà semplicemente una versione più brillante di ciò che abbiamo qui.

A parte questo, è importante tenere presente che Prime 4 è la quarta voce principale nella narrativa in corso. Quando guardi franchise come Zelda o Mario, quei giochi (per la maggior parte) raramente inseriscono numeri nei loro titoli, offrendo essenzialmente agli sviluppatori una tela bianca su cui lavorare la loro magia. Prime 4 è la continuazione della storia conclusasi con un enorme cliffhanger in Metroid Prime 3: Corruption, con la Union Force che offre solo pochi allettanti indizi su ciò che potrebbe accadere in futuro.

Il fatto è che questo non è un riavvio o una revisione della serie Prime; È semplicemente il capitolo successivo, proprio così Halo 4esattamente come Anonimo 4esattamente come Ingranaggi 4. Diamine, proprio come Pikmin 4! Penso che siamo tutti d’accordo sul fatto che, nonostante la loro qualità, nessuno di questi giochi ha fatto nulla di particolarmente innovativo rispetto ai titoli precedenti. Ancora una volta, si tratta di aspettative e di ciò che pensiamo di volere dal prossimo gioco rispetto a come sarà effettivamente.

Infine, voglio evidenziare gli elementi visivi, in particolare. Per me è chiaro che Metroid Prime Remastered era un test per Prime 4. Guardando i due fianco a fianco (Cosa che ho fatto(A proposito), c’è un netto miglioramento con quest’ultimo, ma puoi dire che la tecnologia applicata a Metroid Prime potrebbe essere stata riproposta per Prime 4. Con questo in mente, saresti perdonato se pensi, “Oh, beh, Prime 4 sembra proprio il primo gioco.”. Ma direi di tornare indietro e guardare il filmato della trilogia originale su GameCube e Wii e penso che rimarrai sorpreso da quanto lontano sia arrivato Retro Studios.

Metroid Prime 4 non sarà il “momento Breath of the Wild” del franchise, e questa è una buona cosa: non dovremmo aspettarci che lo sia. Ciò che speriamo di aspettarci è un emozionante viaggio nel quarto capitolo principale di uno dei franchise Nintendo più iconici di tutti i tempi. Il 2025 non può arrivare abbastanza velocemente.