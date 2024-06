Analisi dei risultati degli studi statunitensi per il 2024 (finora)

Prove olimpiche americane del 2024

Grazie a Barry Revzin per aver analizzato i numeri.

Siamo all’ottava sessione delle prove olimpiche statunitensi del 2024, il che significa che abbiamo una grande quantità di dati da esaminare tra una sessione e l’altra. Prima dell’inizio di questo incontro, avevamo solo dati di input, ma ora abbiamo a disposizione i risultati effettivi.

Probabilmente hai sentito superlativi come “i primer più veloci di sempre”, ma tuffiamoci nei numeri per vedere se è vero o è una grossolana esagerazione.

Chi elimina, chi aggiunge e chi interrompe le prove?

Questo incontro IL Si riunisce per prepararlo e funge da pentola a pressione una volta arrivati ​​gli atleti. Non è un incontro in cui molti nuotatori perdono tempo prima di partire, e i dati lo riflettono.

gruppo Atleti totali migliorare Rapporto migliorato Fare pezzi creazione di parti% tutti 1040 295 28,37% 636 61,15% uomini 593 185 31,20% 375 63,24% sottile 447 110 24,61% 261 58,39% Indiana 80 24 30,00% 51 63,75% Piovanello 16 4 25,00% 15 93,75% Luke Ellis (3:54.33 -> 3:50.79), 400 liberi

Di tutti gli atleti, solo il 27,22% ha ridotto il tempo di ingresso. Liam Bell Ha l’onore di avere il calo (in percentuale) più grande finora nella partita. Il suo calo di 2,26 secondi nei 100 rana lo ha portato dal 43esimo posto al quarto posto.

È un’altra campana in cima alla classifica negli eventi femminili. Lucia Bell Nei 100 volanti è scesa di 1,29 secondi, alzando la sua posizione dal 72° al 19° posto.

Abbiamo anche diviso i dati in altre due categorie per rispondere ad alcune domande che avevamo. All’inizio di questa settimana, pensavo che il pubblico di casa stesse elevando i nuotatori dell’Indiana al nuoto eccezionale, e come gruppo erano al di sopra della media.

Vale anche la pena notare che la categoria “Indiana” comprende tutti gli atleti che rappresentano la LSC, non necessariamente i nuotatori nati e cresciuti nello stato di Hoosier. Per questo Chris GiulianoLe classifiche migliorate portano qui. Il nuotatore addestrato a Notre Dame viene dalla Pennsylvania.

L’aggiunta della classe Sandpipers è stata una cosa di cui ho parlato a Barry quasi per scherzo, ma sarebbe interessante vederla. Ancora una volta, questo include solo gli atleti che attualmente rappresentano i Sandpipers, quindi questa riga non include gli ex allievi Bella Sims Chi è entrato con la Florida. Finora solo quattro Sandpipers hanno avuto i tempi migliori, ma la maggioranza Ron AitkenI nuotatori addestrati sono stati sottoposti a esperimenti mentre nuotavano.

Monitorare il numero di atleti che hanno provato a partecipare a una gara è un parametro interessante per tenere traccia del livello di prestazione mostrato. Alcuni atleti puntano a questo incontro e solo di recente hanno raggiunto il tempo di qualificazione, quindi è logico che assistiamo a un certo calo quando arriva il momento del grande incontro.

Dai invece un’occhiata alla tabella che lo suddivide per evento:

È successo Atleti totali migliorare Rapporto migliorato Fare pezzi creazione di parti% F400 Versatile 40 6 15,00% 17 42,50% Audrey Derivaux (4:49.32 -> 4:45.23) Seno F100 76 14 18,42% 34 44,74% Kaylyn Gridley (1:07.87 -> 1:06.67) P100 gratis 56 11 19,64% 38 67,86% Lily Nordmann (55.43 -> 55.03) P200 gratis 50 10 20,00% 36 72,00% Katie Crum (1:59.26 -> 1:57.91) Misto M400 78 18 23,08% 38 48,72% Levi Sandidge (4:22.85 -> 4:17.61) P1500 gratuito 37 9 24,32% 24 64,86% Mila Nikanorov (16:44.60 -> 16:27.05) M100 seno 81 21 25,93% 49 60,49% ancora m 100 75 20 26,67% 46 61,33% David King (55.51 -> 54.67) F100 Vola 76 23 30,26% 45 59,21% M200 volano 54 17 31,48% 34 62,96% Tommy Breed (2:00.43 -> 1:57.59) Alle 100.00 63 20 31,75% 31 49,21% Josephine Fuller (59,67 -> 58,79) M800 gratis 52 17 32,69% 39 75,00% Sean Green (8:07.31 -> 7:56.47) M100 gratis 63 21 33,33% 42 66,67% Quentin McCarty (49.86 -> 48.95) 200 metri gratuitamente 54 18 33,33% 38 70,37% P400 gratuitamente 49 17 34,69% 36 73,47% Mila Nikanorov (4:15.33 -> 4:11.57) Rilasciato l’M200 76 27 35,53% 53 69,74% Gaby Nunziata (2:15.38 -> 2:11.78) M400 gratis 60 26 43,33% 36 60,00% Luke Ellis (3:54.33 -> 3:50.79)

Non tutti i nuotatori della categoria “più grande calo” si sono assicurati un posto in semifinale o finale, il che testimonia l’ipotesi che le prove non riguardano solo la selezione della squadra; Si tratta anche di dare alla prossima generazione l’opportunità di competere con i migliori in un ambiente produttivo ad alta pressione.

Cosa porta a termine il lavoro

Infine, diamo un’occhiata a come cambiano i tempi di qualificazione per ogni round. Stiamo monitorando tutto fino al 2012. Puoi trarre le tue conclusioni nei commenti, ma voglio evidenziare la statistica più raccapricciante: quanto velocemente ha impiegato la squadra olimpica per arrivare ai 100 farfalla. Il tempo del secondo posto è andato quasi un secondo più veloce, il che sembra ridicolo sulla carta ma ha più senso se si ricorda che c’erano tre talenti generazionali che correvano tutti contemporaneamente in quella finale.

I 400 metri femminili sono un’anomalia qui. Tutte le altre gare dei 400 metri sono diventate più veloci per formare la squadra, ma i 400 metri sembrano aver fatto un passo indietro.

Stasera si terranno le finali dei 100 stile libero maschili e femminili, quindi abbiamo dati imparziali, ma è interessante notare la differenza tra i tempi dei preliminari e delle semifinali finora. Entrambi gli eventi hanno fatto un grande passo avanti arrivando al 16° posto, ma la gara femminile è tornata quasi al livello del 2016 dopo le semifinali. D’altra parte, la gara maschile è stata finora la più veloce degli ultimi quattro quad nei due round.

Tempi di realizzazione semifinale

È successo 2012 2016 2021 2024 F100 Vola 59,87 59,87 59.05 58,73 F400 Versatile 4:43.17 4:42.04 4:42.63 4:45.23 Rilasciato l’M200 2:13.87 2:14.70 2:13.14 2:12.02 P100 gratis 55.38 55.32 55.22 54.72 M100 gratis 49.76 49,55 49.07 48.72 200 metri gratuitamente 1:49.71 1:48.63 1:48.15 1:47.39 Alle 100.00 1:02.22 1:01.32 1:01.02 1:00.71 Seno F100 1:09.39 1:08.54 1:09.00 1:08.81 P1500 gratuito Niente Niente 16:16.09 16:25.33 P400 gratuitamente 4:10.38 4:10.52 4:10.51 4:09.87 P200 gratis 2:00.36 2:00.00 2:00.03 1:59.66 M100 seno 1:01.80 1:01.41 1:00.81 1:00.80 ancora m 100 55.49 55.41 54.52 54.59 M800 gratis Niente Niente 7:57.11 7:56.47 Misto M400 4:19.33 4:15.41 4:17.60 4:17.35 M200 volano 2:00.03 1:58.70 1:58.37 1:58.37 M400 gratis 3:49.89 3:50.52 3:49.49 3:48.63

I tempi fanno la finale

È successo 2012 2016 2021 2024 F100 Vola 58,72 58.81 58.21 57,97 Rilasciato l’M200 2:12.00 2:13.44 2:10.76 2:11.14 P100 gratis 54.6 54.07 54.15 54.09 M100 gratis 49.03 49.18 48.73 48.11 200 metri gratuitamente 1:48.09 1:47.84 1:47.00 1:47.00 Alle 100.00 1:00.76 1:00.46 1:00.18 59.33 Seno F100 1:07.70 1:07.60 1:07.26 1:07.73 P200 gratis 1:58.64 1:58.43 1:58.22 1:57.63 M100 seno 1:00.83 1:00.30 1:00.36 59,78 ancora m 100 54.51 54.63 53.82 53.83 M200 volano 1:58.45 1:57.10 1:57.08 1:56.73

Orari di formazione delle squadre olimpiche

È successo 2012 2016 2021 2024 F100 Vola 57.57 57.21 56.43 55.52 F400 Versatile 4:34.48 4:36.81 4:33.96 4:35.56 200 metri gratuitamente 1:46.88 1:47.53 1:46.49 1:46.09 Alle 100.00 59.49 59.29 58.6 57.91 Seno F100 1:05.99 1:06.07 1:05.28 1:06.10 P400 gratuitamente 4:04.18 4:00.65 4:04.86 4:02.08 P200 gratis 1:58.40 1:57.65 1:57.61 1:57.05 M100 seno 1:00.15 59.26 58,74 59.16 ancora m 100 52.86 52.28 52.48 52.72 M800 gratis Niente Niente 7:49.94 7:45.19 Misto M400 4:07.89 4:11.02 4:10.33 4:09.39 M400 gratis 3:47.83 3:44.66 3:48.17 3:45.76

Quello che viene dopo?

Rimangono ancora nove sessioni, inclusa questa mattina, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori analisi dei dati nel corso della settimana.