Summit in Ucraina: una via verso la pace?

autore, Sarah Rainsford

azione, Corrispondente per l’Europa dell’Est

Rapporto da Bürgenstock, Svizzera

3 ore prima

Per due giorni la causa della pace in Ucraina ha disturbato la quiete delle montagne svizzere.

Gli elicotteri hanno trasportato leader mondiali e delegati al vertice per tracciare una rotta per porre fine alla guerra della Russia contro il suo vicino.

Come ha detto Volodymyr Zelenskyj, questa è l’occasione per Kiev di combattere un’invasione su vasta scala con una diplomazia su vasta scala e di ottenere il più ampio sostegno possibile per un piano di pace ideato dall’Ucraina.

Alla fine, la proposta dovrà essere presentata alla Russia, con il consenso internazionale alle spalle, e Mosca non avrà altra scelta che accettarla.

Ma quel punto, se mai sarà possibile, è ancora molto lontano.

Prima del vertice, Vladimir Putin ha chiarito che non aveva intenzione di ritirare le sue truppe: la “proposta di pace” era un appello alla resa dell’Ucraina.

Anche nel Burgenstock l’influenza di Mosca era saldamente radicata.

Dei circa 90 paesi rappresentati, solo 84 hanno firmato la dichiarazione finale in cui si afferma l’integrità territoriale dell’Ucraina e il suo diritto a non essere invasa.

Arabia Saudita, India e Sudafrica si sono astenuti.

La Cina, il più stretto alleato della Russia, era significativamente assente dall’intero vertice nonostante fosse coinvolta nelle prime fasi preparatorie. La stessa Russia non è stata invitata.

didascalia dell’immagine, La conferenza del fine settimana si è tenuta a Burgenstock, in Svizzera

Ma Zelenskyj e il suo team sono rimasti imperterriti e incoraggiati dalla decisione. Anche se le cose sarebbero potute andare meglio per Kiev, avrebbero potuto andare molto peggio.

Il presidente ha respinto le domande sui firmatari della dichiarazione, dicendo che coloro che non l’hanno approvata qui potrebbero farlo in futuro. Alcuni paesi sono stati rappresentati solo a un livello basso questo fine settimana, ha suggerito, e dovrebbero consultarsi nuovamente nelle loro capitali.

Il vertice è stato convocato in un momento difficile per l’Ucraina sul campo di battaglia.

Le sue truppe sono sotto pressione a causa di una nuova offensiva russa intorno a Kharkiv, nel nord-est.

L’Ucraina fa affidamento sugli aiuti militari occidentali per resistere alla Russia.

“La vittoria è sufficiente? No. È troppo tardi? Sì”, ha detto Zelenskyj ai giornalisti al termine del vertice.

Ma ha detto che sta ancora spingendo forte e ottenendo risultati su base giornaliera.

Quindi ha senso prendere l’iniziativa in un piano di pace e cercare di dare forma al processo.

Con le elezioni presidenziali americane che si terranno alla fine di quest’anno e l’aumento dei voti per i partiti di estrema destra in Europa, spesso solidali con la Russia, è probabile che il sostegno all’Ucraina diminuisca nei prossimi mesi.

La nazione stessa è stremata da più di due anni di guerra: le file di tombe militari nei cimiteri di tutto il paese stanno crescendo e i volontari non si precipitano in gran numero agli uffici di registrazione.

Ciò non significa che Kiev rinuncerà alla lotta.

“Non è perché siamo deboli, stiamo parlando di pace”, ha detto con fermezza il presidente Zelenskyj quando gliel’ho detto.

"Abbiamo sempre chiesto la pace. Al culmine della guerra, parlavamo di pace. Volevamo che il mondo facesse pressione sulla Russia affinché ponesse fine a questa guerra. Smettetela di ucciderci… smettetela di uccidere i civili".

Il vertice ha individuato tre aree di discussione meno controverse: proteggere le esportazioni alimentari, proteggere i siti nucleari in Ucraina e accelerare il ritorno dei prigionieri e dei bambini rimossi con la forza dai territori occupati.

“Il ritorno dei prigionieri è una priorità per noi, perché sappiamo quanto soffre il nostro popolo durante la prigionia russa”, spiega Maxim Kolesnikov. L’ex soldato ha trascorso 11 mesi in prigionia dopo che la sua unità è stata catturata all’inizio del 2022.

In Russia dice di essere stato aggredito ogni giorno. La maggior parte delle persone nella sua stanza erano civili.

Ma come Volodymyr Zelenskyj, ha sottolineato che parlare di pace non significa arrendersi.

“Sono andato in guerra per la prima volta quando avevo 37 anni; la seconda volta a 45 anni. Non voglio andare di nuovo in guerra quando avrò 57 anni”, ha detto il soldato a margine del vertice.

“Vogliamo una pace forte in cui la nostra indipendenza e integrità territoriale siano protette”.

Lontano da questo sistema silenzioso ci saranno gruppi di lavoro per portare avanti le discussioni sul Burgenstock. Ma non è del tutto chiaro come ciò si trasformerà nel piano di pace che l’Ucraina e la Svizzera che la ospita, sperano.

Un secondo vertice dei leader, che secondo l’Ucraina sarà ospitato dall’Arabia Saudita, potrebbe includere in linea di principio la Russia, dicono entrambi. Gli svizzeri dovrebbero incoraggiarlo.

Ma Vladimir Putin non ha mostrato alcun segno reale di voler perseguire la pace.

Il vertice del fine settimana si è concluso in modo piuttosto brusco, diverse ore prima del previsto.

Questa non è una vittoria assoluta per l’Ucraina.

Ma è stata un’opportunità per il presidente Zelenskyj di portare a casa il suo messaggio chiave: la Russia, come un bullo a scuola, risponde solo alla forza.