Avendo bisogno di munizioni, Putin visita la Corea del Nord

Il presidente russo Vladimir Putin visiterà la Corea del Nord questa settimana per un incontro con il leader Kim Jong Un, il secondo in nove mesi, mentre i due paesi lavorano per approfondire i legami militari per sostenere la guerra di Putin in Ucraina con armi nordcoreane. .

L’ultima visita di Putin in Corea del Nord risale al 2000, quando divenne il primo leader russo o sovietico a visitare il Paese. Il viaggio di questa settimana, che inizia martedì, evidenzia la crescente importanza strategica della Corea del Nord per Putin, in particolare la sua capacità di fornire armi convenzionali tanto necessarie nella guerra in Ucraina.

Kim ha incontrato Putin nell’estremo oriente della Russia lo scorso settembre, segnando l’inizio di una nuova era nelle relazioni tra i due paesi.

Per Kim, questo è stato un raro momento in cui il suo Paese, un paria in Occidente, è stato ricercato come alleato. Per la Russia si tratta di un rafforzamento dei legami con un Paese che le fornisce le armi tanto necessarie nella guerra in Ucraina.