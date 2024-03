Super Mars: cos'è e perché è così importante?

Di Jude Sheer

Notizie della BBC, Washington

4 marzo 2024

Vedi: Perché questo Super Tuesday non è così emozionante come i giorni passati

Il Super Tuesday, il giorno più importante nella corsa del 2024 per la Casa Bianca, è quasi alle porte.

Il 5 marzo gli elettori di 15 stati e un territorio degli Stati Uniti sceglieranno i candidati alla presidenza.

Dovrebbe fornire uno sguardo sui punti di forza e sulle potenziali debolezze di Joe Biden e Donald Trump mentre i due acerrimi rivali spingono verso una rivincita nelle elezioni generali di novembre.

Cos'è Super Marte?

Quando la maggior parte degli stati vota sul calendario delle primarie presidenziali.

I concorsi per la nomina si terranno in Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Nord, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia e nel territorio statunitense delle Samoa americane.

Le competizioni repubblicane si svolgeranno in tutti e 15 questi stati, mentre i democratici voteranno negli stessi stati tranne l'Alaska. Terranno anche caucus nelle Samoa americane.

Avremo anche i risultati delle primarie democratiche in Iowa, che sono arrivati ​​via posta da settimane.

Quanti rappresentanti ci sono per vincere?

Sulla base dei risultati di ogni concorso, i dirigenti del partito chiamati delegati vengono assegnati ai migliori candidati. È necessario un certo numero di delegati per ungere formalmente un candidato alla convention di ciascun partito quest'estate.

Circa un terzo di tutti i delegati – 865 repubblicani e almeno 1.420 democratici – sono in palio per il Super Tuesday.

La campagna di Trump prevedeva che quel giorno avrebbe vinto almeno 773 delegati e si sarebbe aggiudicato la nomination a marzo. Attualmente ha circa 244 delegati, mentre la sua rivale repubblicana, Nikki Haley, ne ha 43.

Un repubblicano ha bisogno di almeno 1.215 delegati per vincere la nomination, mentre il numero magico è 1.968 per i democratici.

Cosa c’è in gioco per Trump?

Con un vantaggio a doppia cifra nei sondaggi, il favorito repubblicano spera di eliminare finalmente il suo ultimo rivale.

Ex ONU Finora l'ambasciatrice Haley ha ottenuto solo uno dei quasi dodici voti per la nomina, ma è ancora in piedi nonostante i donatori dalle tasche profonde riempiano i loro portafogli.

Anche se non ha una strada chiara verso la vittoria, il Super Tuesday potrebbe essere l’ultima possibilità per Trump di frenare il suo slancio o di esporre le sue potenziali vulnerabilità in vista delle elezioni generali.

In alcune competizioni fino ad oggi, Trump ha lottato per conquistare gli abitanti dei sobborghi con un’istruzione universitaria, una statistica che potrebbe alla fine mandare in fumo il suo sogno di un ritorno alla Casa Bianca.

E che dire di Biden?

Nonostante le sfide di lunga data del deputato Dean Phillips e dell’autrice di auto-aiuto Marion Williamson, il presidente democratico suggellerà sicuramente la nomina del suo partito.

La campagna di Biden ha subito una battuta d'arresto in Michigan il 27 febbraio, quando il 13% degli elettori si è dichiarato “indeciso”, nel corso di una campagna per registrare l'opposizione al sostegno del presidente a Israele.

Campagne dell’ultimo minuto vengono organizzate per voti di protesta simili in altri stati nel Super Tuesday. Sforzi simili sono in corso in stati come California, Colorado, Carolina del Nord, Minnesota e Vermont.

Più in generale, i dati degli exit poll provenienti da tutto il Paese potrebbero rivelare se il divario di entusiasmo tra i collegi elettorali chiave, compresi gli elettori più giovani, stia mettendo a dura prova la sua candidatura alla rielezione.

Quando si conoscerà il risultato?

Poiché la votazione si svolge in sei fusi orari, il risultato finale non è immediatamente noto.

I risultati arriveranno alla chiusura dei seggi sulla costa orientale in serata.

Si prevede che le reti americane, incluso il partner statunitense della BBC CBS News, inizieranno a chiamare negli Stati Uniti intorno alle 20:00 ET (01:00 GMT).

Quali sono le altre partite da guardare?

Tutti gli occhi saranno puntati sulla Carolina del Nord, l’unico campo di battaglia per le elezioni generali di martedì. Trump ha battuto Biden nel 2020 di un punto percentuale.

Trump rimane al ballottaggio in Colorado e Maine nonostante i tentativi dei due stati di squalificarlo a seguito della sentenza della Corte Suprema, secondo cui stava incitando all’insurrezione.

Un potenziale jolly è che molti stati sono completamente aperti agli elettori indipendentemente dalla registrazione del partito. Uno è la Virginia, dove gli elettori repubblicani hanno una reputazione relativamente moderata.