Dune: Awakening Scorches è uno straordinario gioco di sopravvivenza su PS5

partecipazione a Cortile di pagamento SU

The Spice è certamente nell'aria, con il sequel Dune di Dennis Villeneuve, un adattamento dell'epica serie di fantascienza di Frank Herbert, ora nelle sale. Sorprendentemente, mentre il ferro è caldo, abbiamo anche ricevuto uno straordinario trailer dell’MMO Dune: Awakening, che è stato rivelato nell’agosto 2022 e dovrebbe arrivare un giorno su PS5.

Vediamo i giocatori impegnarsi in incredibili attività simili alle dune, sfrecciare attraverso deserti infiniti, schivare vermi della sabbia, costruire basi e avamposti e lottare per sopravvivere in uno degli ambienti più difficili immaginabili. Questa è una presentazione molto avvincente di un gioco di sopravvivenza, ma aggiungi a ciò il fascino dell'ambientazione, e Funcom ha una ricetta per il successo con Dune: Awakening, a condizione che riescano a farcela. Non c'è ancora alcuna parola su una data di rilascio o addirittura su una finestra, ma nel frattempo divertiti a guardare gli screenshot qui sotto: