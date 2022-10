Taiwan afferma che la guerra con la Cina non è un’opzione “assoluta”, ma rafforza le difese

TAIPEI (Reuters) – La presidente di Taiwan Tsai Ing-wen ha affermato lunedì che la guerra tra Taiwan e la Cina “non è affatto un’opzione”, ribadendo il desiderio di colloqui con Pechino e impegnandosi anche a rafforzare le difese dell’isola, compresi i missili di precisione .

La Cina ha nuovamente rifiutato la sua ultima offerta, affermando che l’isola è una parte inalienabile del suo territorio.

La Taiwan democratica, a cui la Cina afferma di appartenere, è stata sottoposta a crescenti pressioni militari e politiche da parte di Pechino, soprattutto dopo i giochi di guerra cinesi all’inizio di agosto in seguito alla visita a Taipei della presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi.

Qualsiasi conflitto su Taiwan potrebbe trascinare gli Stati Uniti, il Giappone e forse la maggior parte del mondo, oltre a distruggere l’economia globale, soprattutto data la posizione dominante di Taiwan come produttore di semiconduttori utilizzati in tutto, dagli smartphone e tablet agli aerei da combattimento.

Nel suo discorso alla Giornata Nazionale davanti all’ufficio presidenziale sotto un cielo grigio, Tsai ha affermato che è “sfortunato” che la Cina abbia intensificato le sue intimidazioni e minacciato la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan e nella regione.

Ha detto che la Cina non dovrebbe pensare che ci sia spazio per il compromesso nell’impegno del popolo di Taiwan per la democrazia e la libertà.

“Voglio chiarire alle autorità di Pechino che lo scontro armato non è mai un’opzione per le nostre due parti. Solo rispettando l’impegno del popolo di Taiwan nei confronti della nostra sovranità, democrazia e libertà può esserci una base per riprendere un’interazione costruttiva attraverso lo Stretto di Taiwan .”

Parlando a Pechino, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning ha affermato che Taiwan fa parte della Cina, “non ha un presidente e non è un Paese indipendente”.

“La causa principale delle attuali tensioni nello Stretto di Taiwan risiede nell’ostinata insistenza delle autorità del DPP sull’indipendenza e la secessione di Taiwan”, ha affermato, riferendosi al partito al governo di Taiwan. “Siamo disposti a creare ampio spazio per la riunificazione pacifica, ma non lasceremo spazio per l’indipendenza di Taiwan e le attività di secessione”.

La Cina descrive Tsai – che è stata rieletta a stragrande maggioranza nel 2020 con la promessa di opporsi a Pechino – come una separatista e si rifiuta di parlarle.

Il discorso di Tsai arriva meno di una settimana prima dell’apertura del congresso al potere del Partito Comunista Cinese a Pechino, dove si prevede che il presidente Xi Jinping vincerà un terzo mandato di cinque anni.

Un funzionario che conosce il pensiero di Tsai, che ha parlato in condizione di anonimato, ha detto ai giornalisti che il presidente stava cercando di “comunicare chiaramente la sua posizione” al mondo e a Pechino.

“Resistere risolutamente allo status quo di pace e stabilità nello Stretto di Taiwan è l’obiettivo principale dei commenti di Tsai sulle relazioni attraverso lo Stretto quest’anno”, ha affermato il funzionario, aggiungendo che questa è l’aspettativa e la responsabilità del mondo sia per Taipei che per Pechino .

Non c’è posto per le concessioni

Tra gli applausi, Tsai ha affermato che il suo governo attende con impazienza la graduale ripresa post-pandemia di scambi sani e ordinati tra le persone attraverso lo stretto, che allenterà le tensioni.

Ha aggiunto che l’ampio consenso a Taiwan è che la sua sovranità e il suo modo di vivere libero e democratico dovrebbero essere difesi.

“A questo punto, non abbiamo spazio per compromessi”, ha detto.

Tsai ha reso il rafforzamento delle difese di Taiwan una pietra angolare della sua amministrazione per consentirle di stabilire un deterrente più credibile nei confronti della Cina, che sta intensificando un ambizioso programma di modernizzazione per le sue forze armate.

Tsai ha detto che Taiwan mostrerà al mondo che si assume la responsabilità della sua difesa.

Ha aggiunto che Taiwan sta aumentando la produzione di massa di missili di precisione e navi militari ad alte prestazioni e sta lavorando per acquisire armi leggere altamente mobili che assicurino che Taiwan sia completamente preparata a rispondere alle “minacce militari esterne”.

Le tensioni militari hanno sollevato preoccupazioni, soprattutto negli Stati Uniti, per la concentrazione dell’industria dei chip a Taiwan.

“Voglio sottolineare in particolare un punto ai miei concittadini e alla comunità internazionale, ovvero che concentrare il settore dei semiconduttori a Taiwan non è un rischio”, ha affermato.

“Continueremo a mantenere i vantaggi e la capacità di Taiwan nelle principali operazioni di produzione di semiconduttori e contribuiremo a migliorare la ristrutturazione globale della catena di approvvigionamento dei semiconduttori, dando alle aziende di semiconduttori un ruolo globale più importante”, ha aggiunto.

(Segnalazione di Imo Lee e Ben Blanchard) Segnalazione aggiuntiva di Martin Pollard a Pechino. Montaggio di Shree Navaratnam e Jerry Doyle

