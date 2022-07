Taylor Swift scatena reazioni e ridicolo dopo aver pubblicato un elenco di inquinatori di jet privati

Taylor Swift porta il World Tour 1989 alla 3Arena il 30 giugno 2015 a Dublino, in Irlanda. (Foto per gentile concessione di … [+] Carrie Davenport/TAS/Getty Images per TAS) GT



L’eccesso di celebrità è stato un argomento caldo di discussione ultimamente con Kylie Jenner richiamare l’attenzione Per l’enorme quantità di inquinamento emesso dai ricchi, dopo che ha usato il suo aereo privato per un volo di 17 minuti, e poi l’ha seguita Condivisione Instagram Vanta la sua capacità di andare al supermercato.

Jenner è stato descritto come un “criminale del clima”, con gli utenti di Instagram e Twitter che esprimono frustrazione per gli sforzi pubblici per ridurre, riutilizzare e riciclare, che vengono fatti saltare in aria dai fumi dei jet privati.

Ora, una società di marketing sostenibile con sede nel Regno Unito cortile Compilando un elenco classificato di celebrità “criminali climatici”, Taylor Swift è in cima alla lista, con il suo aereo che ha effettuato almeno 170 voli nel 2022 e un totale di 8.293 tonnellate di anidride carbonica, secondo i dati di Yard.

Swift ha immediatamente superato Jenner come faccia del problema, anche se molti hanno risposto con stupore oltre che indignazione; Dopotutto, l’indulgenza eccessiva e criminale è inculcata nel marchio Kardashian-Jenner, mentre Swift ha sviluppato un’immagine più popolare. L’incoerenza è rimasta impressionante e Swift è diventato rapidamente oggetto di ridicolo.

Gli utenti di Twitter hanno iniziato a postare falsi tweet di Swift immaginando che il cantante nutrisse un odio intenso per l’ambientalismo, mentre altri si riferivano scherzosamente ai testi di Swift Che ricorda gli aerei.

In risposta al contraccolpo, la recitazione di Swift è stata chiarita roccia rotolante Che gli aerei della cantante non sono stati sempre usati da lei, dicendo:

“L’aereo Taylor viene regolarmente prestato ad altre persone. Attribuire la maggior parte o tutti questi voli ad esso è gravemente errato”.

Il chiarimento non sorprende: nonostante la sua personalità familiare, i fan capiscono che Swift è spietata quanto l’imprenditrice della Kardashian-Jenners.

Sul subreddit Taylor Swift fan, r/TaylorSwift, fan Esprimi la sua delusione Nel cantante, notare che prestare gli aerei di Swift ad altri non era il punto: consentire agli aerei di Swift di emettere carichi utili di carbonio nei nostri cieli e il cantante sembra non fare alcuno sforzo per ridurre le emissioni di carbonio.

È stata la reazione opposta da parte di alcuni fan e si è semplicemente rifiutato di riconoscere il problema, definendo l’elenco “disinformazione”.

Un fan devoto ha persino pubblicato la propria lista su Twitter, evidenziando i presunti contributi di Swift alla protezione dell’ambiente. L’elenco di Said includeva il fatto che Swift avesse venduto uno dei suoi due jet privati ​​e sottolineava l’amore della cantante per i pinguini; L’argomento è stato rapidamente cancellato dopo che tutti su Internet ne hanno riso.

Naturalmente, Swift non era l’unico “criminale climatico” nell’elenco. Floyd Mayweather Jr. e Jay-Z si sono piazzati rispettivamente al secondo e terzo posto, mentre Alex Rodriguez, Blake Shelton, Steven Spielberg, Kim Kardashian, Mark Wahlberg, Oprah Winfrey e Travis Scott hanno costituito il resto degli inquinatori (ironicamente, Kylie Jenner era ‘t Never. Già fatto la lista).

In risposta ai dati pubblicati sui suoi voli sprecati, Drake Prova anche tu Per mettere le cose in prospettiva, dicendo ai fan che i suoi tre viaggi ridicolmente brevi in ​​realtà non avevano nessuno su, il che non ha ridotto completamente il contraccolpo.

I ricchi e famosi non sembrano interessati a ridurre le proprie emissioni, ma solo a trovare scuse per loro; L’accesso del pubblico ai dati di volo dovrebbe essere un vero grattacapo: le celebrità vogliono assolutamente liberare le loro emissioni.

Ma mentre i record di calore continuano a esplodere e l’aria si addensa di fumo, quelle graziose cannucce e quei bidoni per lo smistamento riciclati non lo taglieranno: il pubblico lancia palloncini d’acqua contro il fuoco della casa, mentre i ricchi lanciano benzina.

Un improvviso cambiamento nel cuore delle celebrità non accadrà, ma potrebbero essere spinte a ridurre i loro sprechi oltraggiosi; Dopotutto, l’approvazione e la convalida sono una delle poche cose che il pubblico può strappargli via.