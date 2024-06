Tentativo di colpo di stato in Bolivia: un generale viene arrestato e l’esercito fugge dal palazzo

LA PAZ, Bolivia (AP) – Mercoledì veicoli blindati hanno preso d’assalto le porte del palazzo del governo della Bolivia in un apparente tentativo di colpo di stato, ma il presidente Luis Arce ha promesso di resistere e ha nominato un nuovo capo dell’esercito che ha ordinato alle truppe di ritirarsi.

I soldati si sono ritirati dietro una fila di veicoli militari, mentre centinaia di sostenitori di Arce si sono precipitati nella piazza antistante il palazzo, sventolando bandiere boliviane e cantando.

Arce, circondato dai ministri, ha salutato la folla mentre cantava l’inno nazionale. “Grazie al popolo boliviano”, ha detto. “Lasciate vivere la democrazia.”

Alcune ore dopo, il generale boliviano che sembrava essere dietro la ribellione, Juan Jose Zuniga, è stato arrestato dopo che il pubblico ministero ha aperto un’indagine. Non è stato subito chiaro quali fossero le accuse contro di lui.

Mercoledì veicoli blindati hanno preso d’assalto le porte del palazzo del governo della Bolivia mentre il presidente Luis Arce ha dichiarato che il paese stava affrontando un tentativo di colpo di stato, ha insistito sulla sua fermezza e ha esortato la gente a mobilitarsi.

Tuttavia, poco prima del suo arresto, Zuniga affermò che Arce gli aveva chiesto di assaltare il palazzo con una mossa politica. Il presidente mi ha detto: La situazione è molto complessa e molto critica. “È necessario preparare qualcosa per aumentare la mia popolarità”, ha detto Zuniga ai giornalisti.

Zuniga ha detto di aver chiesto ad Arce se doveva “eliminare i veicoli blindati?” “Eliminateli”, rispose Arcee.

La ribellione di mercoledì è arrivata dopo mesi di tensioni, con difficoltà economiche e proteste sempre più crescenti mentre due titani politici – Arce e il suo ex alleato ex presidente di sinistra Evo Morales – si contendono il controllo del partito al governo.

Tuttavia, l’apparente tentativo di spodestare il presidente in carica sembra mancare di qualsiasi sostegno reale, e perfino i rivali di Arce hanno unito le forze per difendere la democrazia e sconfessare la rivolta.



La polizia militare si raduna davanti all’ingresso principale mentre un veicolo blindato si schianta contro la porta del palazzo presidenziale in Plaza Murillo a La Paz, Bolivia, mercoledì 26 giugno 2024. (AP Photo/Juan Carreta)

La scena ha fatto arrabbiare i leader regionali e scioccato i boliviani, che non sono estranei ai disordini politici; Nel 2019, Morales è stato estromesso dalla carica di presidente dopo una precedente crisi politica.

Mercoledì, mentre la crisi si manifestava, i veicoli militari si riversarono nella piazza. Prima di entrare nel palazzo del governo, Zuniga, comandante in capo dell’esercito, ha detto ai giornalisti: “Ci sarà sicuramente presto un nuovo governo; “Il nostro Paese e il nostro Stato non possono continuare così”. Zuniga ha detto che “per il momento” ha riconosciuto Arce come comandante in capo.

Zuniga non ha detto esplicitamente che stava guidando un colpo di stato, ma ha detto a palazzo che l’esercito stava cercando di “ripristinare la democrazia e liberare i nostri prigionieri politici”.

Poco dopo, Arce ha affrontato Zuniga nel corridoio del palazzo, come si vede in un video sulla televisione boliviana. “Sono il tuo comandante, ti ordino di ritirare i tuoi soldati e non permetterò questa disobbedienza”, ha detto Arce.

Circondato dai ministri, ha aggiunto: “Eccoci qui, risoluti a Casablanca, di fronte a qualsiasi tentativo di colpo di stato”. Abbiamo bisogno che il popolo boliviano si organizzi.



Il presidente boliviano Luis Arce alza il pugno circondato da sostenitori e media, fuori dal Palazzo del Governo a La Paz, Bolivia, mercoledì 26 giugno 2024. (AP Photo/Juan Carreta)

Ha aggiunto in un videomessaggio che “non permetterà mai più tentativi di colpo di stato di togliere la vita ai boliviani”.

Meno di un’ora dopo, Arce ha annunciato la nomina di nuovi comandanti dell’esercito, della marina e dell’aeronautica tra gli applausi dei sostenitori, e ha ringraziato la polizia e gli alleati regionali del paese per essere stati al suo fianco. Arce ha detto che le forze insorte contro di lui “macchiavano l’uniforme” dell’esercito.

“Ho ordinato a tutti i coscritti di tornare alle loro unità”, ha detto il comandante dell’esercito appena nominato Jose Wilson Sanchez. “Nessuno vuole le immagini che vediamo per le strade.”

Poco dopo, veicoli blindati sono usciti dalla piazza, seguiti da centinaia di combattenti militari, mentre la polizia antisommossa ha allestito barricate davanti al palazzo del governo.

L’incidente è stato accolto con un’ondata di rabbia da parte di altri leader regionali, tra cui l’Organizzazione degli Stati Americani, il presidente cileno Gabriel Buric, il leader dell’Honduras e gli ex leader boliviani.

La Bolivia, un paese con una popolazione di 12 milioni di abitanti, è stata testimone di intense proteste negli ultimi mesi a causa del forte declino dell’economia, da una delle economie in più rapida crescita del continente vent’anni fa a una delle economie più colpite dalla crisi.

Il paese è stato anche testimone di forti disaccordi ai massimi livelli del partito al governo. Arce e il suo ex alleato Morales stanno lottando per il futuro del Movimento dissidente per il Socialismo in Bolivia, noto con l’acronimo spagnolo MAS, prima delle elezioni previste per il 2025.

Sulla scia del caos di mercoledì, i media locali hanno mostrato che i boliviani facevano scorta di cibo e altri beni di prima necessità nei supermercati, preoccupati per quello che sarebbe successo dopo.

Ma davanti ai suoi sostenitori fuori dal palazzo presidenziale, il vicepresidente boliviano David Choquehuanca ha promesso: “Non permetteremo mai più tentativi di colpo di stato da parte del popolo boliviano”.

——

Janetsky ha riferito da Città del Messico.

——

Janetsky ha riferito da Città del Messico.