La BMW M5 ottiene la sua prima spina e aumenta molto di peso

La BMW M5 del 2025, che verrà presentata per la prima volta come veicolo elettrico ibrido plug-in (PHEV), sarà un veicolo potente. Con un motore elettrico abbinato al V8 da 4,4 litri, la berlina peserà 5.390 libbre quando Verrà lanciato nel quarto trimestre del 2024 .

Ciò rende la nuova M5 circa 1.000 libbre più pesante rispetto al modello del 2023 che l’ha preceduta. Pesa anche più di camion come Chevrolet Tahoe del 2022 (5.356 libbre), Lucid Air Sapphire del 2024 (5.336 libbre) e Range Rover Sport del 2024 (5.090 libbre). Motore 1 Oggi ha notato . A differenza del veicolo elettrico di Lucid, l’M5 non può attribuire gran parte del suo peso alla batteria, che è abbastanza grande da percorrere 25 miglia senza utilizzare gas.

Il nuovo M5 PHEV può accelerare da 0 a 60 mph in 3,4 secondi e ha una velocità massima di 190 mph con alimentazione a gas se ottieni il pacchetto M Driver’s di BMW. Utilizzando solo il motore elettrico, può raggiungere una velocità di circa 87 mph. Per impostazione predefinita, l’auto funziona in modalità ibrida, utilizzando sia la combustione interna che l’energia elettrica, con il rapporto di potenza di ciascuna determinata da come il conducente configura l’auto nel menu M Setup. Quando la batteria si scarica, BMW afferma che il motore inizierà a erogare più potenza per caricarla.