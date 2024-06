OG Anunoby firma un contratto quinquennale da 212,5 milioni di dollari con i Knicks

OG Anunoby sta tornando ai Knicks con un grosso accordo.

Secondo ESPN, l’attaccante 3-D ha accettato un contratto quinquennale da 212,5 milioni di dollari che include un’opzione per il giocatore per l’ultima stagione.

Anunoby, 26 anni, ha avuto un peso significativo nelle trattative e lo ha chiaramente dimostrato prima di accettare il più grande contratto nella storia del franchising.

L’importo totale e lo stipendio medio hanno infranto il precedente record dei Knicks, stabilito da Carmelo Anthony e Julius Randle.

L’OG Anunoby sta tornando ai Knicks Jason Szenes/New York Post

Inoltre complica ulteriormente il percorso verso il rinnovo di Isaiah Hartenstein, che lunedì entrerà in libera agenzia senza restrizioni.

Se non vengono completate altre operazioni, i Knicks saranno limitati dallo scambio in sospeso con Mikal Bridges e potranno offrire ad Hartenstein solo un accordo ben al di sotto del suo valore.

Si poteva ancora fare uno scambio prima della libera agenzia per liberare spazio sul limite o alleggerire il limite, ma il ritorno di Hartenstein è chiaramente passato in secondo piano rispetto alle negoziazioni di Anunoby.

I Knicks operavano in svantaggio dopo aver scambiato due dei loro migliori giovani giocatori – RJ Barrett e Immanuel Quickley – per acquisirlo dai Raptors a dicembre.

I Knicks hanno acquisito OG Anunoby in uno scambio di dicembre. Charles Wenzelberg/New York Post

Leon Rose non poteva perderlo per niente.

Quindi ha mantenuto Anunoby per oltre 200 milioni di dollari.

Sono state segnalate preoccupazioni, vere o fittizie, riguardo al fatto che Anunoby abbia lasciato il libero arbitrio per i Sixers.

Tuttavia, fonti della lega affermavano da settimane che il rinnovo di Anunoby era una certezza.

È rappresentato anche dalla CAA, l’agenzia strettamente associata ai Knicks.

Tuttavia, il grande contratto di Anunoby rafforza le preoccupazioni sulla sua lunga storia di infortuni.

Non ha raggiunto le 70 partite dalla sua stagione da rookie nel 2017-18.

Non ha giocato più di 50 partite in tre delle ultime quattro stagioni e la scorsa stagione ha saltato 27 partite con il New York a causa di un infortunio al gomito che ha richiesto un intervento chirurgico.

Anunoby si è poi stirato un tendine del ginocchio nei playoff e ha saltato gran parte del secondo turno, che si è concluso con i Knicks che sono caduti in sette partite contro i Pacers.

L’OG Anunoby si è infortunato nel secondo turno dei playoff. Charles Wenzelberg/New York Post

Non è chiaro se nell’accordo di Anunoby siano inclusi termini specifici per il gioco.

La prossima stagione, Anunoby si unirà ai Bridges come probabilmente la migliore coppia difensiva della NBA, rivaleggiata solo da Kawhi Leonard e Paul George con i Clippers.

È una solida base difensiva per affrontare Jayson Tatum e Jaylen Brown di Boston, gli attuali re della Eastern Conference e dell’NBA.

In assenza di un altro scambio di successo prima dell’inizio della stagione, la formazione dei Knicks includerà Anunoby, Bridges, Jalen Brunson e Julius Randle, un quartetto che dovrebbe competere per un titolo.

La modalità centrale è più complessa.

OG Anunoby fornisce ai Knicks una solida difesa. Charles Wenzelberg/New York Post

Prima dell’accordo con i Bridges, i Knicks avrebbero potuto firmare nuovamente Hartenstein con un contratto quadriennale da un massimo di 72,5 milioni di dollari.

Ma questo è fuori dal tavolo salvo una massiccia ristrutturazione, e si prevede che Hartenstein riceva una forte offerta in free agency, con OKC Thunder e Orlando Magic che mostrano interesse.

Ciò lascerebbe Mitchell Robinson come massimo centro dei Knicks.

È tra i migliori giocatori offensivi della NBA – se non il migliore – ma è stato anche soggetto a infortuni e ha subito due interventi chirurgici alla caviglia.

Ad agosto, Brunson ha avuto diritto a una proroga massima di quattro anni, per un valore di 156 milioni di dollari.