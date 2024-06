L’ex casa di Marilyn Monroe a Los Angeles diventa un punto di riferimento, contrastando i bulldozer

Immagini Getty

Aggiornato con una dichiarazione dei proprietari dell’immobile: Ad alcuni non piace… distrugge.

Mercoledì il Consiglio comunale di Los Angeles ha votato all’unanimità per designare l’ex casa di Marilyn Monroe nel West Side come punto di riferimento culturale storico, contrastando il tentativo degli attuali proprietari di demolirla. La mossa arriva cinque mesi dopo che la Commissione per il patrimonio culturale di Los Angeles ha bloccato i tentativi di demolizione a causa del significato culturale della casa.

“Oggi abbiamo l’opportunità di fare qualcosa che avrebbe dovuto essere fatto 60 anni fa… Probabilmente non c’è nessuna donna nella storia o nella cultura che abbia catturato l’immaginazione del pubblico come ha fatto Marilyn”, ha affermato la consigliera Tracy Park, che rappresenta l’undicesima città della città. District – ha detto prima del voto di mercoledì, Monroe, anche dopo tutti questi anni, la sua storia risuona e ispira ancora tanti di noi oggi.

La casa al 12305 West Fifth Helena Drive è dove la venerata attrice fu trovata morta all’età di 36 anni nell’agosto del 1962.

A settembre, Park si è mosso per salvare la casa designandola come punto di riferimento storico culturale. Secondo lei sarebbe un “colpo devastante” per la conservazione storica e per una città in cui meno del 3% dei nomi storici sono legati al patrimonio delle donne.

Due settimane fa, il consiglio ha rinviato il voto dopo che Park ha richiesto una proroga per rispondere alle preoccupazioni dei proprietari di case e dei residenti della zona, che avevano espresso preoccupazioni sulla privacy e sulla sicurezza con la designazione.

Park ha notato di aver bilanciato con successo queste preoccupazioni mentre la designazione passava attraverso il Comitato storico culturale del Consiglio e il Comitato per la pianificazione e la gestione dell’uso del territorio del Consiglio. Ha presentato una mozione durante la riunione di mercoledì per valutare le restrizioni sugli autobus turistici sulla West 5th Street Helena e sulle strade circostanti.

Il 6 maggio, gli avvocati dell’ereditiera immobiliare Brenah Milstein e del suo ex marito Sei più intelligente di un bambino di quinta elementare? Il produttore esecutivo Roy Bank ha depositato atti giudiziari al giudice della Corte Superiore di Los Angeles James Chalfant in cui affermavano che la città stava violando la legge cercando di dare alla casa un riconoscimento storico. La coppia ha acquistato la casa nel luglio 2023 per 8,35 milioni di dollari e ha ottenuto dal comune un permesso di demolizione, successivamente revocato.

Chalfant inizialmente si è pronunciato a favore della città, definendo la proposta della Milstein-Bank “una proposta poco convincente per vincere in modo da poter abbattere la casa ed eliminare la questione dei monumenti storico-culturali”.

Lo ha detto l’avvocato dei proprietari dell’immobile in una dichiarazione a Deadline. “La consigliera Tracy Park, mentre presentava una mozione per designare l’ex casa di Marilyn Monroe come monumento storico culturale, ha detto di aver” lavorato a stretto contatto “con i proprietari” durante tutto questo processo “per spostare questa casa per consentirne l’accesso al pubblico”. “, ha affermato Peter C. Sheridan. “È vero il contrario.” “I proprietari hanno fatto innumerevoli tentativi per collaborare con la signora Park e il suo staff per trovare una soluzione che funzioni per tutti, ma hanno riscontrato una mancanza di risposta da parte di La signora Park e il suo staff. …La designazione di oggi è stata un altro passo in un processo parziale, incostituzionale e truccato, come esposto nella causa dei proprietari.