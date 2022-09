Terrible Online di Splatoon 3 ora è imperdonabile, Nintendo

immagine dello schermo : nintendo

Sii gentile con me, sono stato in purgatorio. Che voglio dire, ho giocato molto Splatoon 3 Multigiocatore di recente, e dopo aver sbloccato il livello 10, lo sparatutto d’inchiostro mi ha finalmente lasciato scivolare nelle sue modalità stranamente organizzate. Anarchy Battles, come vengono chiamate queste modalità competitive, sono un buon momento, se non si separano destra e sinistra o se non si riesce a trovare una corrispondenza.

Mi sento sciocco anche solo a sottolineare questo, perché siamo alla terza partita di questo Il franchise popolare sta attualmente battendo recordE non è che questo sia un problema nuovo. Sei caduto dal mio Splatoon Nel 2015, e nel sequel nel 2017, e Dio sto ancora avviando il nostro Signore 2022. Milioni di persone stanno giocando a questo gioco e in qualche modo non sento persone che si lamentano in massa; Ci siamo abituati, credo.

Ma anche quando prevedo totalmente qualche inganno di comunicazione, vado fuori di testa come farlo sgradevole Lui e come le piccole cose sono migliorate tra una partita e l’altra. Per coloro che non sono a conoscenza, se qualcuno interrompe il contatto durante Splatoon 3 Una partita – normale o classificata – quindi tutti nel gioco riscontrano un errore di connessione e vengono espulsi dalla partita. Di grado, la persona che è saltata o si è disconnessa per prima, intenzionalmente o per sbaglio, subisce una perdita. Tutti gli altri lo fanno. Penso che questo sia migliore dell’alternativa, ma la maggior parte dei giochi moderni continua semplicemente o cerca di trovarti un elemento di riempimento. Dover ricominciare da capo è pazzesco, soprattutto se hai giocato una buona partita.

Dove Splatoon Le partite sono piuttosto veloci, tuttavia, e puoi in qualche modo trascurare questo bug, come dimostra il fatto che stiamo ancora acquistando e giocando Splatoon 3 In gran numero, nonostante sia un gioco noto principalmente per le sue offerte multiplayer. Ma in qualche modo, ho avuto esperienze peggiori della semplice disconnessione mentre provavo sul materasso.

Al termine della partita classificata, Splatoon Ti chiede se vorresti restare con la squadra con cui hai giocato. È probabile che se ti stai divertendo, ti piacerà: le modalità competitive sono un’esperienza migliore quando giochi con squadre coordinate. Se vinci una partita del girone, ci sono buone probabilità che tu faccia bene nella partita successiva.

Picking to stay on a team one night turned out to be a giant mistake that consumed an entire night of my playtime during launch week. Splatoon 3 stuck me into an absurd wait that at best clocked in at around three to five minutes, but sometimes took well over 10. Once I was waiting for so long that the timer in the corner, which denotes seconds, had run up to 999. The game didn’t stop searching after 999 seconds, the clock just couldn’t go any higher. I waited a good ten more minutes before being able to get out of that hell.

Since there is no way to back out of matchmaking once you start it in ranked, I was stuck there if I didn’t want to incur a penalty. (That I can see, at least—I’ve been told the ‘leaving’ button appears and disappears for other people.) So far, I’ve been winning about eight points per win, and it’s a couple hundred before I manage to rank up—I didn’t really want to make this grind any harder than it needs to be. Maybe the drop is small, but that’s not really the point here. I shouldn’t have to lose anything because the game itself somehow cannot connect me to another player. It’s especially ridiculous when we know there are people playing at any given moment; as of this writing, the game just launched last week!

There is nothing worse in Splatoon 3 than finishing a game, rapidly pressing A to get through the menus because you want to hop into another one, and accidentally agreeing to stay on the team. It kept happening to me over and over again, which was infuriating because I couldn’t undo the matchmaking. The only thing I could do was actively hope that the game encountered an error or crashed (!!!).

I later learned that this is a known issue that existed with Splatoon 3 prior to launch, as Nintendo gave out advice during its first Splatfest event. At the time, they told people to put their console to sleep and then try again. The replies were full of people who had been stuck in the matchmaking lobby for so long, their characters had inked up the entirety of the waiting room. I can’t.

That event was back in August. Clearly they haven’t fixed it, because I just experienced the endless waiting issue. “We apologize for the inconvenience,” Nintendo wrote.

Arguably, this was an exceptional but rare experience that doesn’t reflect what I normally do in Splatoon 3. But you have to remember, things “running smoothly” in context here still means that I tend to disconnect every handful of matches!

“What did you expect,” you might be thinking, “it’s a Nintendo game.” Outside of Splatoon, infamously, first-party series like Smash Bros. have never managed to fully crack online multiplayer, though in that case, the community has persisted because tournament culture is largely local. But even that scene has its limits. At one point in 2020, Smash Bros.. La community ha ottenuto il trend di #fixultimateonline. Non sono sicuro che sia migliorato, o almeno, il thread Reddit 2021 altamente votato da r/smashbros intitolato “Hai giocato a un gioco online peggio di Smash Ultimate?Nel frattempo, quando Nintendo ha cercato di passare alle funzionalità online, in qualche modo ha sempre funzionato Per rendere possibile la cosa più complessa. Con tutto ciò che si collega al Web, è l’unico caso in cui la seguente convenzione è l’azione preferita da Nintendo.

C’erano poche ragioni, anche se forse stupide, per sperare Splatoon 3. Nell’agosto 2022, i data miner hanno affermato che il gioco sparatutto alternativo avrebbe incluso un “sistema server interno” che sarebbe stato un aggiornamento, ma hanno ipotizzato che sarebbe probabilmente ancora un gioco peer-to-peer. Questo non è esattamente il tipo più complesso di codice di rete, perché di solito, se qualcuno desincronizza, tutto è compromesso. A merito di Nintendo, ho riscontrato meno ritardi di gioco durante il gioco rispetto ai giochi precedenti o interruzioni del gioco mentre cercavo di recuperare il ritardo su ciò che stava succedendo. Quando funziona, l’azione è fantastica! Ma i bordi sono ancora incredibilmente ruvidi.

Kotaku Contatta Nintendo per informazioni SplatoonProblemi di connettività, ma l’azienda offre una soluzione online. Spoiler: gli esperti di sicurezza dicono che è terribile. Per qualsiasi motivo, la pagina di supporto ufficiale di Nintendoe ora indica alle persone di aprire tutte le porte del router, il che equivale in qualche modo a rimuovere il firewall. Farlo bene può migliorare la tua esperienza online, ma compromette anche la tua sicurezza. Nintendo?

“Mentre Nintendo fornisce queste informazioni per l’uso dei nostri consumatori, spetta a ciascun consumatore determinare le proprie esigenze di sicurezza per le proprie reti e il modo migliore per configurare le impostazioni di rete per soddisfare tali esigenze”, afferma la pagina.

Comunque, non posso credere che siano passati sette anni di queste sciocchezze. La parte peggiore di tutto questo, e perché se la cava? Continuerò a giocare, perché nessun altro nello sparatutto offre davvero un’esperienza opzionale incentrata sulla moda. Splatoon Fare.