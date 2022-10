Tesla (TSLA) Q3 2022 Consegna del veicolo e numeri di produzione

Produttori di veicoli elettrici Tesla Sono stati rilasciati i numeri di produzione e consegna dei veicoli del terzo trimestre per il 2022. Ecco i numeri:

Consegne totali Q3 2022: 343.000

Produzione totale 3° trimestre 2022: 365.000

Le consegne erano un’approssimazione approssimativa delle vendite riportate da Tesla e non erano all’altezza delle aspettative degli analisti di 364.660 veicoli, secondo le stime compilate dallo Street Account di proprietà di FactSet.

Tesla ha prodotto 19.935 nel suo rapporto 345.988 dei suoi veicoli Model S e X più costosi e i suoi veicoli Model 3 e Y più popolari durante il terzo trimestre.

La produzione totale è aumentata rispetto al trimestre precedente del 2022, quando Tesla ha dichiarato di aver prodotto 258.580 veicoli.

Nel trimestre di un anno fa, Tesla ha riportato consegne di 254.695 veicoli e ha prodotto 237.823 auto, inclusi solo 8.941 veicoli Model S e X, rispettivamente la berlina e il SUV più costosi dell’azienda con porte ad ala di falco.

Nel terzo trimestre del 2022, Tesla ha dovuto affrontare un aumento dei prezzi delle materie prime, del fatturato dei dirigenti (con una notevole partenza del capo dell’IA Andrej Karpathi a luglio) e crescenti dolori nei suoi nuovi stabilimenti in Germania e Texas.

Storicamente, Tesla non ha rilasciato i numeri di produzione e consegna dei veicoli per regione.

In Luglio Quest’anno, Tesla ha dovuto interrompere temporaneamente la produzione nella sua fabbrica di Shanghai per aggiornare l’impianto. entro il mese agostoTuttavia, la produzione e distribuzione dell’azienda in Cina è rimbalzata, secondo i dati della China Passenger Car Association.

Negli Stati Uniti, alla fine del secondo trimestre, Tesla ha licenziato un intero ufficio di intelligenza artificiale e ridotto il numero degli altri dipendenti. Anche il muschio Costretto Tutti i dipendenti Tesla devono Lavora presso l’ufficio di Tesla Almeno 40 ore settimanali, anche se in precedenza era consentito lavorare da remoto.

In seguito, alcuni dipendenti sono stati licenziati, altri hanno scelto di dimettersi, mentre coloro che sono rientrati in ufficio hanno riscontrato nel terzo trimestre condizioni sempre più affollate, che hanno reso difficile lavorare normalmente in alcune strutture aziendali. Prima fabbrica di automobili negli Stati Uniti a Fremont, in California, e stabilimento di batterie fuori Reno, in Nevada.

A settembre, i dirigenti in un incontro con i dipendenti della Nevada Gigafactory hanno celebrato i nuovi record di produzione e hanno elogiato i dipendenti per il loro duro lavoro.

come CNBC precedentemente segnalatoI dirigenti di Tesla hanno affermato che all’epoca era un mese record per la fabbrica di Fremont in termini di produzione e la fabbrica relativamente nuova di Tesla ad Austin, in Texas, ha raggiunto un tasso di produzione di 1.000 auto a settimana su una base di sette giorni. Un traguardo promettente.