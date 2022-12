Tom Brady ottiene una rimonta da record nel quarto trimestre nel gioco 44 quando i Tampa Bay Buccaneers battono i New Orleans Saints





Quando la sua squadra è in svantaggio nel quarto quarto, Tom Brady È quasi inevitabile.

Sotto di 13 punti contro i New Orleans Saints negli ultimi minuti, Brady ha portato i Tampa Bay Buccaneers a un’improbabile vittoria per 17-16 nel Monday Night Football.

Nel processo, ha superato Peyton Manning per il maggior numero di ritorni in carriera nel quarto trimestre (44) nella storia della NFL.

La vittoria è stata insolita anche per gli standard di Brady, segnando la più grande rimonta della stagione regolare del quarto trimestre della sua carriera, secondo ESPN.

“Proprio come l’abbiamo dipinta”, ha risposto il 45enne arrivando alla conferenza stampa post partita, provocando una raffica di risate da parte dei presenti.

La rimonta è iniziata con 5:21 rimanenti quando Brady ha guidato i Bucs su un drive di 10 che si è concluso quando Cade ha trovato Otton su un passaggio di touchdown di una yard.

Ciò ha portato Tampa Bay a sei punti prima che Brady orchestrasse un touchdown vincente di 11 partite e trovasse Rashad White per un touchdown a tre secondi dalla fine del gioco.

Il punto in più di Ryan Succop ha fatto la differenza tra le due squadre, portando i Bucs sul 6-6 in stagione al vertice della NFC South mentre i Saints sono scesi sul 4-9.

Brady ha concluso la serata con 36 passaggi su 54 per 281 yard e in seguito ha dedicato la vittoria a sua figlia Vivian, che lunedì ha festeggiato il suo decimo compleanno.

Dopo aver annunciato il suo ritiro all’inizio di quest’anno solo a risoluzione inversaLa vittoria è stata la prova che il sette volte campione del Super Bowl non aveva ancora finito sul campo di calcio.

“Abbiamo molte partite da disputare, alcune le abbiamo vinte e altre le abbiamo perse, ed è per questo che siamo 6-6”, ha detto Brady ai giornalisti. “Non è qui che vogliamo essere, ma continueremo a combattere”.

Per i Saints, è stata una serata deludente contro i loro rivali al Raymond James Stadium.

Il quarterback Andy Dalton era 20 su 28 per 229 yard e 1 touchdown, che è arrivato quando si è connesso con Taisum Hill nel secondo quarto. Altrimenti, erano legati a tre field goal di Will Lutz.

“Mi sento come un disco rotto che ripete sempre la stessa cosa” Egli ha detto Dalton. “Abbiamo appena perso opportunità”.

L’allenatore Dennis Allen Dalton ha condiviso la sua frustrazione: “Ci siamo dati tutte le possibilità e non ce l’abbiamo fatta… mi sentivo come se avessimo la possibilità di vincere questa partita e non abbiamo finito”, ha detto.

New Orleans questo fine settimana e Atlanta Falcons il 18 dicembre, mentre domenica Tampa Bay affronterà i San Francisco 49ers.